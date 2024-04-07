7 Nisan Pazar akşamı birbirinden farklı dizi ve programlar yeni bölümleri ile ekranlara gelecek. Dizi ve film severler bu akşam hangi yapımların ekrana geleceğini merak ediyor. Peki 7 Nisan bugün TV’de hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8 tv yayın akışı