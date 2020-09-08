Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 8 Eylül Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber (Canlı)

20.00 Şark Bülbülü 'Türk Filmi'

22.00 Gerzek Şaban 'Türk Filmi' (Tekrar)

23.45 Çukur 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Şark Bülbülü 'Türk Filmi'

04.15 Gerzek Şaban 'Türk Filmi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

20.00 Baraj

23.30 Sen Çal Kapımı

02.15 Zuhal Topal'la Sofrada

04.15 Temizlik Benim İşim

05.45 Hayat Sevince Güzel

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Hekimoğlu 'Dizi' (Yeni Bölüm)

23.45 Yeni Hayat 'Dizi' (Tekrar)

02.15 Zahide Yetiş'le Gelin Görün (Tekrar)

04.30 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.30 Star Haber

20.00 Menajerimi Ara

00.30 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah

02.45 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah

03.00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

05.00 Erkenci Kuş

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber Bülteni

20.00 Maria İle Mustafa

23.15 Thor 'Yabancı Film'

01.25 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

04.40 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Yabancı Sinema "yeşil Yol"

23.50 Tövbeler Olsun

02.00 Yabancı Sinema "yeşil Yol"

04.55 Hayat Kurtaranlar