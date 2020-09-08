Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 8 Eylül Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber (Canlı)
20.00 Şark Bülbülü 'Türk Filmi'
22.00 Gerzek Şaban 'Türk Filmi' (Tekrar)
23.45 Çukur 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Şark Bülbülü 'Türk Filmi'
04.15 Gerzek Şaban 'Türk Filmi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
20.00 Baraj
23.30 Sen Çal Kapımı
02.15 Zuhal Topal'la Sofrada
04.15 Temizlik Benim İşim
05.45 Hayat Sevince Güzel
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 Hekimoğlu 'Dizi' (Yeni Bölüm)
23.45 Yeni Hayat 'Dizi' (Tekrar)
02.15 Zahide Yetiş'le Gelin Görün (Tekrar)
04.30 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.30 Star Haber
20.00 Menajerimi Ara
00.30 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah
02.45 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah
03.00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
05.00 Erkenci Kuş
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Maria İle Mustafa
23.15 Thor 'Yabancı Film'
01.25 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
04.40 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Yabancı Sinema "yeşil Yol"
23.50 Tövbeler Olsun
02.00 Yabancı Sinema "yeşil Yol"
04.55 Hayat Kurtaranlar
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