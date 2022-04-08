Günün yorgunluğunu televizyon izleyerek atmak isteyen vatandaşlar 8 Nisan Perşembe TV yayın akışında hangi dizi ve filmlerin olduğunu araştırıyor. 8 Nisan Cuma akşamı; SHOW TV’de Sahte Kabadayı filmi, Kanal D’de Arka Sokaklar, FOX TV’de Aşk Mantık İntikam, TRT 1’de Kasaba Doktoru, STAR TV’de Kaderimin Oyunu ve ATV’de Yalnız Kurt dizileri yeni bölümleriyle ekrana geliyor. 8 Nisan Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;