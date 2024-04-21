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        Haberler Televizyon TV yayın akışı: Bugün TV’de hangi dizi ve filmler yayınlanacak? Star TV, Kanal D, Show TV, TRT1 tv yayın akışı listesi

        TV yayın akışı: Bugün TV'de hangi dizi ve filmler yayınlanacak? Star TV, Kanal D, Show TV, TRT1 tv yayın akışı listesi

        Pazar günleri birbirinden iddialı yapımlar yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. Akşam kuşağının yanı sıra gündüz ekranlara gelen yapımlarda ilgiyle takip ediliyor. Peki Bu akşam Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, TV8 neler var? İşte, 21 Nisan Pazar. TV yayın akışı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2024 - 13:37 Güncelleme: 21.04.2024 - 13:37
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        1

        21 Nisan TV yayın akışı, televizyon kanalları tarafından paylaşıldı. Dizi tutkunları bugün yayınlanacak dizi, film ve programları merak ediyor. Bugün hangi dizi ve filmler var? İşte, 21 Nisan Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1 yayın akışı bilgisi…

        2

        KANAL D

        13:45 Arda İle Omuz Omuza

        14:45 Taş Kağıt Makas

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Yargı

        00:15 İnci Taneleri

        TRT1

        19:00 Ana Haber

        20:00 Teşkilat

        00:15 3'te 3

        01:30 Mehmed: Fetihler Sultanı

        3

        TV8

        16:30 Çarkıfelek / Yeni Bölüm

        20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm

        00:15 %100 Futbol

        01:15 Son Karar

        4

        ATV

        15:40 Kardeşlerim

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Aldatmak

        5

        SHOW TV

        20:00 Korkusuz Korkak

        21:45 En Büyük Şaban

        23:45 Bahar

        02:30 Korkusuz Korkak

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