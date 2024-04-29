Tv yayın akışı: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 29 Nisan Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı
Salı akşamı ulusal kanallarda dizi, film, yarışma programları ve maçlar ekrana gelecek. Akşam kuşağında televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Peki bugün hangi diziler ve filmler var? İşte, 29 Nisan Kanal D, ATV, Show TV, TV8 yayın akışında yer alan bugünkü diziler ve saatleri
Bu akşam dizi keyfi yapmak isteyen seyirciler, ulusal kanalların yayın akışlarını merak ediyor. Salı akşamı televizyonda birbirinden eğlenceli programlar, dizi ve filmler ekrana gelecek. Peki bu akşam hangi diziler var? İşte TV yayın akışı ile bugünkü diziler ve saatler
BU AKŞAM TV'DE NELER VAR?
Kanal D’de Maymunlar Cehennemi, ATV’de Muhteşem Yedili, Show TV’de Güldür Güldür, TV8’de Güldür Güldür yayınlanacak.
KANAL D
13:00 Gelinim Mutfakta
16.00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Maymunlar Cehennemi
SHOW TV
15:00 Didem Arslan’la Vazgeçme
18:45: Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15: Kızılcık Şerbeti
ATV
16:00 Esra Erol’da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Muhteşem Yedili
22:50 Ben Bu Cihana Sığmazam
Tv8
14.00 Survivor
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor
00.15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz