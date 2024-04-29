Bu akşam dizi keyfi yapmak isteyen seyirciler, ulusal kanalların yayın akışlarını merak ediyor. Salı akşamı televizyonda birbirinden eğlenceli programlar, dizi ve filmler ekrana gelecek. Peki bu akşam hangi diziler var? İşte TV yayın akışı ile bugünkü diziler ve saatler