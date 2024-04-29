Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Tv yayın akışı: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 29 Nisan Kanal D, ATV, TV8, Show TV tv yayın akışı

        Tv yayın akışı: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 29 Nisan Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı

        Salı akşamı ulusal kanallarda dizi, film, yarışma programları ve maçlar ekrana gelecek. Akşam kuşağında televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Peki bugün hangi diziler ve filmler var? İşte, 29 Nisan Kanal D, ATV, Show TV, TV8 yayın akışında yer alan bugünkü diziler ve saatleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 14:28 Güncelleme: 29.04.2024 - 14:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bu akşam dizi keyfi yapmak isteyen seyirciler, ulusal kanalların yayın akışlarını merak ediyor. Salı akşamı televizyonda birbirinden eğlenceli programlar, dizi ve filmler ekrana gelecek. Peki bu akşam hangi diziler var? İşte TV yayın akışı ile bugünkü diziler ve saatler

        2

        BU AKŞAM TV'DE NELER VAR?

        Kanal D’de Maymunlar Cehennemi, ATV’de Muhteşem Yedili, Show TV’de Güldür Güldür, TV8’de Güldür Güldür yayınlanacak.

        KANAL D

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16.00 Arka Sokaklar

        18:40 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Maymunlar Cehennemi

        SHOW TV

        15:00 Didem Arslan’la Vazgeçme

        18:45: Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:15: Kızılcık Şerbeti

        3

        ATV

        16:00 Esra Erol’da

        19: 00 atv Ana Haber

        20: 00 Muhteşem Yedili

        22:50 Ben Bu Cihana Sığmazam

        Tv8

        14.00 Survivor

        16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 Survivor

        00.15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        4
        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 bölge için sağanak uyarısı! 14 kent için "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        3 bölge için sağanak uyarısı! 14 kent için "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        İsrail Netanyahu'nun tutuklanma kararını engellemeye çalışıyor
        İsrail Netanyahu'nun tutuklanma kararını engellemeye çalışıyor
        Avrupa'da Türk rüzgarı!
        Avrupa'da Türk rüzgarı!
        5 yaşındaki Edanur parkta su birikintisinde ölmüştü! Sıcak gelişme!
        5 yaşındaki Edanur parkta su birikintisinde ölmüştü! Sıcak gelişme!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Getir Avrupa ve ABD'den çıktı
        Getir Avrupa ve ABD'den çıktı
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Yeni bir fay tespit edildi: "7'lik deprem potansiyeli var"
        Yeni bir fay tespit edildi: "7'lik deprem potansiyeli var"
        Fenerbahçe'de planlar değişti!
        Fenerbahçe'de planlar değişti!
        "İtalya'da 20 Euro olan bizde 50 Euro'ya satılıyor"
        "İtalya'da 20 Euro olan bizde 50 Euro'ya satılıyor"
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Borsa İstanbul'dan tarihi rekor
        Borsa İstanbul'dan tarihi rekor
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        8 saat uyku şart mı?
        8 saat uyku şart mı?
        "Yıllarca baskı gördüm"
        "Yıllarca baskı gördüm"
        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
        İkinci elde 'kredi' freni
        İkinci elde 'kredi' freni
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu
        ABD'de neden 'ikinci vatandaşlık' furyası başladı?
        ABD'de neden 'ikinci vatandaşlık' furyası başladı?