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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 1 OCAK 2025: Bugün televizyonda neler var? 1 Ocak Çarşamba Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        Bugün televizyonda neler var? 1 Ocak Çarşamba Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        ''Bugün televizyonda neler var?" sorusu yanıt buldu. Yeni yılın ilk gününü evde dinlenerek geçirmek isteyenlerin bir kısmı ekran başına geçiyor. Kanallarda neler olduğunu merak eden izleyiciler, bugün TV'de neler var sorusuna yanıt arıyor. 1 Ocak 2025 Çarşamba Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi yayınlandı. Bilindiği üzere yılın ilk haftası olması sebebiyle dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak. Peki, bugün kanallarda neler var? İşte, 1 Ocak 2025 Çarşamba TV yayın akışı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 15:30 Güncelleme: 01.01.2025 - 15:30
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        1 Ocak 2025 Çarşamba TV yayın akışı listesi medya gündemini takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere; kanallarda her gün farklı dizi, film, yarışma ve haber programları izleyici karşısına çıkıyor. Seyirciler, ekrana gelecek olan yapımları kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniyor. Yeni yılın ilk gününü evde geçirecek olan kişiler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 1 Ocak 2025 Çarşamba Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi…

        2

        1 OCAK 2025 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:45 Kızılcık Şerbeti

        09:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir

        10:15 İbo ile Güllüşah

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Şendul Şaban

        22:00 Çarıklı Milyoner

        00:15 Sandık Kokusu

        02:45 Şendul Şaban

        04:15 Çarıklı Milyoner

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Can Borcu

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Sen Anlat Karadeniz

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Can Borcu

        22:50 Belalı Tanık 2 / Yabancı Sinema

        01:00 Belalı Tanık 2 / Yabancı Sinema

        03:00 Aldatmak

        05:40 Hercai

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:15 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Uzak Şehir

        23:15 Annem Ankara

        02:00 Zalim İstanbul

        04:30 Kuzey Güney

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Sen Ağlama İstanbul

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 RTÜK Belgesel

        22:30 Çınar Ağacı

        00:30 Çınar Ağacı

        02:30 Erkenci Kuş

        04:30 Söz

        6

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Dizi

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

        08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı

        11:00 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

        20:00 Survivor 2025 / Yeni Sezon

        02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        04:30 Aramızda Kalmasın

        7

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        06.00 Hayallerinin Peşinde

        06.45 Türk Sineması "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi"

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Türk Sineması "Aslan Hürkuş 3: Anka Adası"

        14.40 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Sen Türkülerini Söyle

        23.55 Kesişme:İyi ki Varsın Eren

        01.40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

        03.55 Yaşam Başka Yerde

        04.15 Sen Türkülerini Söyle

        8

        NOW YAYIN AKIŞI

        07.00 Şahane Hayatım

        08.00 Çalar Saat

        10.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

        19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

        20.00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

        23.45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

        02.15 Ruhun Duymaz

        04.15 Bay Yanlış

        05.30 Şahane Hayatım

        9

        1 OCAK 2025 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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