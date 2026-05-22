Bugün televizyonda hangi diziler, yarışmalar yayınlanacak? 22 Mayıs 2026 TV yayın akışı listesi
22 Mayıs 2026 Cuma günü televizyon kanalları, izleyicilere gün boyunca geniş bir içerik seçkisi sunuyor. Sabah kuşağından başlayarak gün ortası programları, yarışmalar, haber bültenleri ve akşam kuşağı dizileri ekranlarda yer alacak. Özellikle akşam saatlerinde Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Taşacak Bu Deniz dizilerinin yeni bölümleri izleyiciyle buluşurken, Ziraat Türkiye Kupası finali kapsamında Trabzonspor – Konyaspor mücadelesi ATV ekranlarında yayınlanacak. Peki, 22 Mayıs Cuma günü Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'de hangi programlar ekrana gelecek? İşte detaylı yayın akışı…
KANALLARIN 22 MAYIS 2026 CUMA TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV
06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10.00 Bahar
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)
00.15 Gece Hattı
01.15 Kızılcık Şerbeti
03.30 Talihli Amele
KANAL D
07.00 Yabancı Damat
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
00.15 Güller ve Günahlar
03.00 Gelinim Mutfakta
05.00 Siyah Beyaz Aşk
STAR TV
07.00 İstanbullu Gelin
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Aramızda Kalsın
19.00 Star Haber
20.00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
22.30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
00.30 Aramızda Kalsın
02.30 İstanbullu Gelin
05.00 Baba Ocağı
ATV
06.00 Bir Küçük Gün Işığı
07.00 Kahvaltı Haberleri
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
19.45 Finale Doğru
20.45 Trabzonspor - Konyaspor
22.50 Kupa Töreni
23.20 A.B.İ.
02:20 Ateş Kuşları
05.00 Bir Küçük Gün Işığı
TRT 1
05.13 İstiklal Marşı
05.15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.10 Balkan Ninnisi
09.10 Adını Sen Koy
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Benim Adım Melek
17.10 Mutfağın Elçileri
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)
00.15 Gönül Dağı
02.50 Benim Adım Melek
NOW
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Kıskanmak
19.00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20.00 Recep İvedik
22.45 Halef: Köklerin Çağrısı
01.45 Kefaret
04.00 Yasak Elma
06.00 Karagül
TV8
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Survivor Extra
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Bil Bakalım & Anlat Bakalım
00.15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular
01.30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03.30 Gel Konuşalım
05.30 Tuzak
