TV'de ilk kez! Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2 konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?
Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 filmi, beyaz perdenin ardından TV'de ilk kez 6 Nisan Pazartesi günü sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Senaryosu Uğur Bayraktar, Ece Bayraktar tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Uğur Bayraktar oturmaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Dayı 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Dayı 2 konusu ve oyuncuları...
DAYI 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?
Dayı: Bir Adamın Hikayesi serisinin heyecanla beklenen ikinci halkası, Cevahir’in hayatındaki dönüm noktalarını ve kendi adaletini tesis etme yolundaki amansız mücadelesini derinleştirerek ele alıyor. İlk filmde bir Anadolu kasabasından İstanbul’un sert sokaklarına uzanan ve kabadayılar aleminde kendine yer edinen Cevahir, bu kez kurduğu düzeni dışarıdan gelen tehditlere karşı korumak zorundadır. Ancak hikayenin odak noktası sadece fiziksel bir çatışma değil, aynı zamanda Cevahir’in geçmişiyle yüzleşmesidir. Ailesini ve sevdiklerini korumak adına girdiği bu yolda, vicdanı ve onuru arasında gidip gelen kahramanımız, en büyük savaşı aslında kendi iç dünyasında verecektir. Sadakat, ihanet ve intikam temalarının harmanlandığı film, izleyiciye güç savaşlarının gölgesinde kalmış insani bir dram sunuyor.
DAYI 2 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Ufuk Bayraktar - Cevahir
Ergül Miray Şahin
Reha Özcan
Cem Özer
Yıldıray Şahinler
Recep Çavdar
Yüksel Arıcı
Sabahattin Yakut
Gizem Erdem
Ebru Karanfilci
Umut Oğuz
Süleyman Kadim Kabaali
Arın Kuşaksızoğlu
Kadir Toprak Karaman
Pınar Şenol
Şenol Önder
Emre Ertunç
Selim Güler
Deniz Felder
Sinan Çağala
Charles Carrol
Scott Wells
Michel Qissi