        Haberler Bilgi Magazin TV’de ilk kez! Dayı 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2 ne zaman çekildi?

        Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 filmi, beyaz perdenin ardından TV'de ilk kez 6 Nisan Pazartesi günü sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Senaryosu Uğur Bayraktar, Ece Bayraktar tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Uğur Bayraktar oturmaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Dayı 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Dayı 2 konusu ve oyuncuları...

        Giriş: 06.04.2026 - 18:26 Güncelleme:
        1

        Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Başrollerini Ufuk Bayraktar, Ergül Miray Şahin ve Reha Özcan paylaştığı film, 2025 yılında vizyona girdi. Film, adaleti kendi yöntemleriyle sağlayan bir kabadayının hayat hikayesini konu alıyor. Peki, Dayı 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2 ne zaman çekildi? İşte detaylar...

        2

        DAYI 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Dayı: Bir Adamın Hikayesi serisinin heyecanla beklenen ikinci halkası, Cevahir’in hayatındaki dönüm noktalarını ve kendi adaletini tesis etme yolundaki amansız mücadelesini derinleştirerek ele alıyor. İlk filmde bir Anadolu kasabasından İstanbul’un sert sokaklarına uzanan ve kabadayılar aleminde kendine yer edinen Cevahir, bu kez kurduğu düzeni dışarıdan gelen tehditlere karşı korumak zorundadır. Ancak hikayenin odak noktası sadece fiziksel bir çatışma değil, aynı zamanda Cevahir’in geçmişiyle yüzleşmesidir. Ailesini ve sevdiklerini korumak adına girdiği bu yolda, vicdanı ve onuru arasında gidip gelen kahramanımız, en büyük savaşı aslında kendi iç dünyasında verecektir. Sadakat, ihanet ve intikam temalarının harmanlandığı film, izleyiciye güç savaşlarının gölgesinde kalmış insani bir dram sunuyor.

        3

        DAYI 2 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Ufuk Bayraktar - Cevahir

        Ergül Miray Şahin

        Reha Özcan

        Cem Özer

        Yıldıray Şahinler

        Recep Çavdar

        Yüksel Arıcı

        Sabahattin Yakut

        Gizem Erdem

        Ebru Karanfilci

        Umut Oğuz

        Süleyman Kadim Kabaali

        Arın Kuşaksızoğlu

        Kadir Toprak Karaman

        Pınar Şenol

        Şenol Önder

        Emre Ertunç

        Selim Güler

        Deniz Felder

        Sinan Çağala

        Charles Carrol

        Scott Wells

        Michel Qissi

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
