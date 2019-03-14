Sosyal ağ Twitter, kamerasına yapılacak güncellemelerin ilkini duyurdu. Twitter, bu yeni güncellemeyle birlikte, bugünden itibaren olaylarla eş zamanlı olarak gönderilen video ve görsellerin Tweet’lenme şekillerini yeniden düzenliyor.

Sosyal ağdan güncellemeyle ilgili yapılan açıklamada, “280 karakterde düşündüklerinizi Tweet’lemek kolay, ancak bir fotoğraf veya videoyu hızlıca çekebilmek ve gördüklerinizi o an Tweet’lemek çok daha kolay olabilir. Bu yüzden, fotoğraf veya video çekmeyi ve olan olayları Tweet’lemeyi iyileştirmek adına Twitter kamerasını güncellemeye başlıyoruz” denildi.

Yeni güncellemeyle birlikte Twitter, öncelikle kameraya hızlı erişim özelliği ekledi. Artık Twitter uygulamasını açtıktan sonra, ekranı sola kaydırarak kameraya daha hızlı erişebilecek. Böylece bir olay veya etkinlik esnasında anında fotoğraf çekerek Tweet’lemek kolaylaşacak. Eğer bir etkinlikte iseniz ve konumunuz açıksa kamera, etkinlikle ilgili bir etiket veya konum önerecek.

'TWEET ATMANIN EVRİMİ...'

İlk etapta tüm kullanıcılara sunulmayan bu güncelleme, büyük etkinlikler ve ABD spor oyunlarıyla birlikte devreye alınarak kademeli olarak yaygınlaşacak. Ayrıca fotoğraf ve videolar genellikle etkileşimi yüksek öğeler olduğu için Twitter, sohbet tasarımını da güncelledi. Twitter’ın yaptığı duyuruya göre bu yeniliklerin ardından daha fazla kamera güncellemesi de gelecek.

— Twitter (@Twitter) March 13, 2019

Twitter Tüketici Ürünü Başkan Yardımcısı Keith Coleman, konuyla ilgili değerlendirmeyi yaptı: "İnsanlar neler olduğunu görmek ve olaylar hakkında konuşmak için Twitter'a geliyor. Tweet atarak fikir paylaşmak kolay bir yöntem olarak öne çıkıyor. Fakat biz gözünüzün önünde gerçekleşen olayların fotoğrafını veya videosunu çekip paylaşmayı daha kolay hale getirmek ve gördüğünüzü doğru kitleye ulaştırmanıza yardımcı olmak istiyoruz. Bu yeni güncelleme hedefimiz doğrultusunda Tweet atmanın evrimi olarak nitelendirebileceğimiz bir gelişmedir.”