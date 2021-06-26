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TYT sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DUYURDU! 2021 YKS (TYT, AYT, YDT) sonuç tarihleri

Üniversite hayaliyle bütün bir yıl sınava hazırlanan milyonlarca öğrenci için büyük gün geldi çattı. 2021 YKS sınavının ilk sınavı olan TYT 2021 bu sabah 10.15'te başladı, 12.30'da sona erdi. 2021 TYT sınavına karılan adaylar sonuç tarihini araştırmaya başladı. TYT sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DUYURDU! 2021 YKS (TYT, AYT, YDT) sonuç tarihleri

TYT sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DUYURDU! 2021 YKS (TYT, AYT, YDT) sonuç tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 bekleyiş sona erdi. Bugün 10.15-12.30 saatlerinde gerçekleşen TYT sınavının sonuçları araştırılıyor. İşte ÖSYM sınav takvimine göre 2021 YKS (TYT, AYT, YDT) sonuç tarihleri...

2021 TYT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşiyor.

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT),26 Haziran 2021 (Cumartesi) günü, saat 10.15'de başladı ve 135 dakika sürdü.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2021-YKS 1. Oturum (TYT) başvuru ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından hazırlanan sınav takvimiyle açıklanmıştı. ÖSYM sınav takvimine göre 2021 TYT sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

YKS SONUÇLARINDA 180 BARAJ UYGULAMASI

Yükseköğretim Kurulunca geçen yıl CovidCovid-19 nedeniyle alınan karar gereği, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı geçen yılla sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekilmişti. Bu yıl salgın döneminden önce olduğu gibi lisans programlarının tercih edilebilmesi için 180 ve üzeri puan alınması gerekecek.

TYT'deTYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek. TYT'deTYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleriyle öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanıyla öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecek.

TYT'deTYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunacak. Bu adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları olmayacak.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekecek.

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