YKS için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. YKS'de bu sene Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremler sebebiyle 2. dönem konuları dahil olmayacağı açıklandı. Milyonlarca üniversite öğrencisi adayı sınava ilişkin konuları araştırıyor. Sınav öncesi merak edilen konulardan biri de "TYT'ye katılmadan AYT'ye girilebilir mi?" sorusu oldu. İşte, detaylar...