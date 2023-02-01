Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, ocak ayı üretici ile market fiyatlarını değerlendirdi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ocakta üretici ile market arasında en fazla fiyat farkının yüzde 248,4 ile elmada görüldüğünü, markette 42 ürünün 36'sında fiyat artışı, 6'sında ise fiyat azalışı olduğunu bildirdi

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, ocak ayı üretici ile market fiyatlarını değerlendirdi
AA

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, ocakta üretici ile market arasındaki fiyat farklılıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ocakta üretici ile market fiyatı arasındaki en yüksek farkın yüzde 248,4 ile elmada görüldüğüne dikkati çeken Bayraktar, bu ürünü yüzde 223,6 ile kırmızı mercimek, yüzde 218,7 ile pırasa, yüzde 208,9 ile marul, yüzde 196,7 ile limon, yüzde 190 ile kuru üzümün takip ettiğini belirtti.

Bayraktar, üreticide kilogramı 5 lira olan elmanın markette 17 lira 42 kuruşa, 13 lira 84 kuruş olan kırmızı mercimeğin 44 lira 79 kuruşa, 4 lira 50 kuruş olan pırasanın 14 lira 34 kuruşa, 5 lira 14 kuruş olan marulun 15 lira 88 kuruşa, 6 lira olan limonun 17 lira 80 kuruşa ve 25 lira olan kuru üzümün 72 lira 51 kuruşa satıldığını ifade etti.

Markette 42 ürünün 36'sında fiyat artışı, 6'sında ise fiyat azalışı görüldüğünü belirten Bayraktar, şu bilgileri verdi:

"Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 79,8 ile patlıcan oldu. Patlıcandaki fiyat artışını yüzde 46,6 ile yeşil fasulye, yüzde 44 ile kabak, yüzde 42,1 ile salatalık, yüzde 29,1 ile domates takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 43,4 ile lahana oldu. Lahanadaki fiyat düşüşünü yüzde 11,7 ile pırasa, yüzde 2,4 ile maydanoz, yüzde 1,4 ile ayçiçeği yağı izledi."

Ocakta üreticide fiyatı en fazla düşen ürünün yüzde 17 ile pırasa olduğuna dikkati çeken Bayraktar, bunu yüzde 14,8 ile karnabaharın, yüzde 14,3 ile limonun, yüzde 8,7 ile mandalinanın ve yüzde 0,3 ile beyaz lahananın izlediğini bildirdi.

Bayraktar, üreticide en fazla fiyat artışının yüzde 96,4 ile kabakta yaşandığını, kabaktaki fiyat artışını yüzde 53,6 ile salatalığın, yüzde 47,2 ile domates ve patlıcanın, yüzde 34,3 ile yeşil soğanın, yüzde 33,3 ile havucun ve yüzde 32,1 ile marulun izlediğini ifade etti.

Geçen ay üreticide 34 ürünün 21'inde fiyat artışı olduğunun altını çizen Bayraktar, 5 üründe fiyat düşüşü görüldüğünü, 8 üründe de fiyatın değişmediğini belirtti.

FİYAT DEĞİŞİMLERİNİN SEBEPLERİ

Bayraktar, pırasa, karnabahar, limon, mandalina ve lahanadaki fiyat düşüşlerinin bu ürünlerin arzının artmasından kaynaklandığını, kabak, salatalık, domates, patlıcan, yeşil soğan, havuç ve marulda görülen fiyat artışlarının da bu ürünlere talebin artmasından ileri geldiğini kaydetti.

Aynı ürünün değişik marketlerde çok farklı fiyatlardan satıldığına dikkati çeken Bayraktar, tüketicileri, fahiş fiyattan ürün sattığını tespit ettikleri marketlerden alışveriş yapmamaları yönünde uyardı. Bayraktar, "Tüketicilerimiz semt pazarlarından özellikle meyve ve sebzesini daha uygun fiyatlardan temin edebilir." ifadesini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Garanti BBVA'dan 2022'de 58.5 milyar lira net kâr
İŞ-YAŞAM Garanti BBVA'dan 58.5 milyar TL net kâr
İSO Türkiye İmalat PMI Ocak'ta 50,1'e yükseldi
İŞ-YAŞAM İSO Türkiye İmalat PMI 50.1'e yükseldi
Güney Kore'de tarihi ticaret açığı
İŞ-YAŞAM Çip ihracatı çakıldı tarihi ticaret açığı verdi
'Spekülatif fiyat artışları' engellenecek
İŞ-YAŞAM 'Spekülatif fiyat artışları' engellenecek
ABD'de tüketici güveni geriledi
İŞ-YAŞAM ABD'de tüketici güveni geriledi
Son dakika haberi Kamu borçları yapılandırılması teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi - Gündem Haberleri
İŞ-YAŞAM Kamu borçları yapılandırılması teklifi komisyonda ...
Bakan Nebati'den iç borçlanma açıklaması
İŞ-YAŞAM Bakan Nebati'den iç borçlanma açıklaması
BDDK sermaye yeterlilik için kur revize etti
İŞ-YAŞAM Sermaye yeterlilik hesabında kuru revize etti
Kartlı ödemeler geçen yıl 3 trilyon 708 milyar TL'ye ulaştı
İŞ-YAŞAM Kartlı ödemelerde yüzde 117 artış
Fed'in faiz artış hızında vites düşürmesi bekleniyor
İŞ-YAŞAM Fed'in vites düşürmesi bekleniyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.