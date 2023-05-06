U ile Başlayan Erkek İsimleri
U ile başlayan erkek bebeği isim önerileri arasında hem modern hem de klasik isimler bulunmaktadır. Bebeğiniz için en doğru isme karar vermeden önce U ile başlayan erkek isimlerini mutlaka inceleyin.
U Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları
Ubeydullah: Allah’ın kulu
Uçar: Uçan, uçucu
Uçbay: Sınır beyi
Uçhan: Uç ilde hüküm süren han
Uçkan: Uçucu, uçan
Ufki: Ufka ait, ufukla ilgili olan
Ufuk: 1) Gökle yerin birleşir gibi göründüğü nokta. 2) Kavrayış.
Ufuktan: Sabah aydınlığının ufukla birleştiği nokta
Uğan: Yüce, güçlü
Uğraş: Mücadele et
Uğur: İnsana iyilik getirdiğine inanılan güç, iyilik kaynağı
Ukde: Düğüm
Uknum: Asıl, temel
Ulaç: Bağlayıcı, bağlaç
Ulaş: Yetiş, eriş anlamında
Ulun: Sivri demirsiz ok
Ulunay: Parlak ay
Ulus: Aynı sınırlar içinde, aynı bayrak altında yaşayan insan topluluğu
Ulusal: Ulusla ilgili, ulusun malı
Ulusan: Adı yüce tanınmış kimse
Ulusoy: Yüce bir soydan gelen kimse
Ulutekin: Seçkin ve biricik, yüce ve tek
Ulutürk: Seçkin Türk, yüce Türk
Ulvi: Yüce, yüksek
Uman: Olması istenilen bir şeyin olmasını dileyen
Umar: Bir konu için çözüm yolu, çare
Umay: Devlet kuşu
Umur: Görgülü, bilgili
Umut: Ümit, güven duygusu
Unan: Sadakat, bağlılık
Unat: Doğru yolu tutan
Ungan: Onmuş kişi, mutlu
Unsur: Öğe, ilke, eleman
Uralp: Şehirli yiğit
Uraltan: Ural Irmağı’nın ya da Ural Dağları’nın şafağı
Uran: Yetenekli, usta, becerikli
Uraz: Şans, talih
Urhan: Yüksek rütbeli han
Uruk: Tane, tohum
Uruz: Hedef, amaç, gaye
Urve: Kışın yeşil kalan ağaç
Ushan: Akıllı hükümdar
Uskan: Akıllı soydan gelen kişi
Utku: Üstünlük, zafer
Uygar: Candan, cana yakın
Uyguralp: Uygur yiğidi
Uysal: Yumuşak başlı, söz dinleyen
Uzay: Bütün varlıkların içinde bulunduğu boşluk
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