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Haberler Kısayol Aile U ile Başlayan Erkek İsimleri: U Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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U ile başlayan erkek isimleri: U harfi ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamları nelerdir?

İsimler, yaşam boyunca bir kimlik görevi görür. Bu nedenle anne-baba olmaya hazırlanan çiftler de bebekleri için verecekleri ismi büyük bir araştırmanın ardından seçmektedir. Çoğu zaman birkaç isim arasında kalan çiftler, bebeklerine iki isim vermeyi tercih edebiliyor. Bu heyecanlı sürecin en tatlı anlarını oluşturan isim arayışı, internet üzerinden aranan en popüler konular arasındadır. Özellikle U ile başlayan erkek isimleri, sunduğu alternatif isimler sayesinde evli çiftlerin yoğun incelemesine giren bir konudur. Siz de U harfi ile başlayan erkek bebek isimlerini incelemek istiyorsanız içeriğimizin devamına göz atabilirsiniz. İşte U harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları…

U ile Başlayan Erkek İsimleri: U Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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U ile Başlayan Erkek İsimleri

U ile başlayan erkek bebeği isim önerileri arasında hem modern hem de klasik isimler bulunmaktadır. Bebeğiniz için en doğru isme karar vermeden önce U ile başlayan erkek isimlerini mutlaka inceleyin.

U Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları


Ubeydullah: Allah’ın kulu
Uçar: Uçan, uçucu
Uçbay: Sınır beyi
Uçhan: Uç ilde hüküm süren han
Uçkan: Uçucu, uçan
Ufki: Ufka ait, ufukla ilgili olan
Ufuk: 1) Gökle yerin birleşir gibi göründüğü nokta. 2) Kavrayış.
Ufuktan: Sabah aydınlığının ufukla birleştiği nokta
Uğan: Yüce, güçlü
Uğraş: Mücadele et
Uğur: İnsana iyilik getirdiğine inanılan güç, iyilik kaynağı
Ukde: Düğüm
Uknum: Asıl, temel
Ulaç: Bağlayıcı, bağlaç
Ulaş: Yetiş, eriş anlamında
Ulun: Sivri demirsiz ok
Ulunay: Parlak ay
Ulus: Aynı sınırlar içinde, aynı bayrak altında yaşayan insan topluluğu
Ulusal: Ulusla ilgili, ulusun malı
Ulusan: Adı yüce tanınmış kimse
Ulusoy: Yüce bir soydan gelen kimse
Ulutekin: Seçkin ve biricik, yüce ve tek
Ulutürk: Seçkin Türk, yüce Türk
Ulvi: Yüce, yüksek
Uman: Olması istenilen bir şeyin olmasını dileyen
Umar: Bir konu için çözüm yolu, çare
Umay: Devlet kuşu
Umur: Görgülü, bilgili
Umut: Ümit, güven duygusu
Unan: Sadakat, bağlılık
Unat: Doğru yolu tutan
Ungan: Onmuş kişi, mutlu
Unsur: Öğe, ilke, eleman
Uralp: Şehirli yiğit
Uraltan: Ural Irmağı’nın ya da Ural Dağları’nın şafağı
Uran: Yetenekli, usta, becerikli
Uraz: Şans, talih
Urhan: Yüksek rütbeli han
Uruk: Tane, tohum
Uruz: Hedef, amaç, gaye
Urve: Kışın yeşil kalan ağaç
Ushan: Akıllı hükümdar
Uskan: Akıllı soydan gelen kişi
Utku: Üstünlük, zafer
Uygar: Candan, cana yakın
Uyguralp: Uygur yiğidi
Uysal: Yumuşak başlı, söz dinleyen
Uzay: Bütün varlıkların içinde bulunduğu boşluk

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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