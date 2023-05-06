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U ile Başlayan Erkek İsimleri

DUYULMAMIŞ ERKEK İSİMLERİ VE ANLAMLARI

U ile başlayan erkek bebeği isim önerileri arasında hem modern hem de klasik isimler bulunmaktadır. Bebeğiniz için en doğru isme karar vermeden önce U ile başlayan erkek isimlerini mutlaka inceleyin.

U Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları



Ubeydullah: Allah’ın kulu

Uçar: Uçan, uçucu

Uçbay: Sınır beyi

Uçhan: Uç ilde hüküm süren han

Uçkan: Uçucu, uçan

Ufki: Ufka ait, ufukla ilgili olan

Ufuk: 1) Gökle yerin birleşir gibi göründüğü nokta. 2) Kavrayış.

Ufuktan: Sabah aydınlığının ufukla birleştiği nokta

Uğan: Yüce, güçlü

Uğraş: Mücadele et

Uğur: İnsana iyilik getirdiğine inanılan güç, iyilik kaynağı

Ukde: Düğüm

Uknum: Asıl, temel

Ulaç: Bağlayıcı, bağlaç

Ulaş: Yetiş, eriş anlamında

Ulun: Sivri demirsiz ok

Ulunay: Parlak ay

Ulus: Aynı sınırlar içinde, aynı bayrak altında yaşayan insan topluluğu

Ulusal: Ulusla ilgili, ulusun malı

Ulusan: Adı yüce tanınmış kimse

Ulusoy: Yüce bir soydan gelen kimse

Ulutekin: Seçkin ve biricik, yüce ve tek

Ulutürk: Seçkin Türk, yüce Türk

Ulvi: Yüce, yüksek

Uman: Olması istenilen bir şeyin olmasını dileyen

Umar: Bir konu için çözüm yolu, çare

Umay: Devlet kuşu

Umur: Görgülü, bilgili

Umut: Ümit, güven duygusu

Unan: Sadakat, bağlılık

Unat: Doğru yolu tutan

Ungan: Onmuş kişi, mutlu

Unsur: Öğe, ilke, eleman

Uralp: Şehirli yiğit

Uraltan: Ural Irmağı’nın ya da Ural Dağları’nın şafağı

Uran: Yetenekli, usta, becerikli

Uraz: Şans, talih

Urhan: Yüksek rütbeli han

Uruk: Tane, tohum

Uruz: Hedef, amaç, gaye

Urve: Kışın yeşil kalan ağaç

Ushan: Akıllı hükümdar

Uskan: Akıllı soydan gelen kişi

Utku: Üstünlük, zafer

Uygar: Candan, cana yakın

Uyguralp: Uygur yiğidi

Uysal: Yumuşak başlı, söz dinleyen

Uzay: Bütün varlıkların içinde bulunduğu boşluk

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