Ü ile başlayan kız isimleri, çok fazla seçenek sunmasa da Türkiye’de sıklıkla kullanılan isimleri içinde bulundurmaktadır. Siz de nadir kullanılan ve az bilinen isimleri merak ediyorsanız Ü harfi ile başlayan kız bebek isimlerini inceleyebilirsiniz. İşte Ü harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamları…
Ü ile Başlayan Kız İsimleri
Ü ile başlayan kız bebeği isim önerileri arasından dikkatinizi çeken isimleri sıralayabilir, aralarından anlamını ve okunuşunu en beğendiğiniz ismi kızınıza vermenin mutluluğunu yaşayabilirsiniz. Detaylar içeriğimizin devamında…
Ü Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları
Übeyde: Köle, kölecik
Üçel: Yüce, yüksek
Üçgül: Yaban yoncası
Üftade: 1) Düşmüş, düşkün. 2)Aşık, sevdalı.
Üge: Ünlü, şöhretli kişi
Üke: Onur, şeref, haysiyet
Üksüm: Çayırı, çimeni çok güzel olan bahçe
Ülez: Batmakta olan güneş
Ülfer: Irmak, büyük su
Ülfet: Dostluk, arkadaşlık
Ülken: Senin yurdun, senin vatanın anlamında
Ülkenur: Yurdunu aydınlatan ve nurlandıran ışık
Ülker: Süreyya
Ülkü: Uğrunda her türlü fedakarlıkta bulunulan, amaç edinilen durum
Ülküm: Amacım, ulaşmak istediğim şey anlamında
Ülküsel: Ülkü ile ilgili, ülkü niteliğinde
Ümit: Umut etme, umutlu bekleyiş
Ümmet: Bir peygambere inananların hepsi. İslam dinine bağlı olanların hepsine verilen isim
Ümmiye: Anneye ait, anneyle ilgili olan
Ümmü: Umut vermek, uğur getirmek
Ümmühan: Hükümdar anası
Ümniye: Umut
Ümran: Uygarlık, gelişmişlik seviyesi
Ünal: Tanın, ün kazan
Ünan: İnleme, ağlama, nalan
Ünlem: Ses, seda
Ünsa: Kadın, kız
Ünsaç: Her yana adını duyur
Ünsan: Ünlü ve sanlı
Ünsel: Ünü sel gibi aşan
Ünseli: Ünü sellere benzeyen kişi
Ünsev: Tanın ve sevil anlamında
Ünseven: Tanınmayı, ünlenmeyi seven kişi
Ünsever: Ünlü olmayı sever
Ünsevin: Ünlü ol ve sevin
Ünsiyye: Alışmış, sokulgan
Ünver: Tanın, ünlen anlamında
Ünzile: Gönderilmiş, indirilmiş
Ürmegül: Sarmaşık
Ürünay: Ürün ay
Üstün: Diğerlerinden daha iyi olan, vasfı bulunan kişi
Üzüm: Asmanın taze ya da kuru olarak yenen salkım meyvesi
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