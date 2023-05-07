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Haberler Kısayol Aile Ü ile Başlayan Kız İsimleri: Ü Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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Ü ile başlayan kız isimleri: Ü harfi ile başlayan kız bebek isimleri ve anlamları nelerdir?

Kız bebek isimleri, internette en çok aranan konular arasında olmaya devam ediyor. Daha çok anne ve baba olmaya hazırlanan çiftlerin araştırdığı bu konu, geleneksek ve klasik isimlerin yanı sıra modern ve popüler isimleri de bir arada bulabileceğiniz geniş kapsamlı bir alternatif sunuyor. Sizlere sadece bebeğinize vereceğiniz ismin anlamını incelemek ve en beğendiğiniz ismi kızınıza vermek kalıyor.

Ü ile Başlayan Kız İsimleri: Ü Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
HABERTURK.COM

Ü ile başlayan kız isimleri, çok fazla seçenek sunmasa da Türkiye’de sıklıkla kullanılan isimleri içinde bulundurmaktadır. Siz de nadir kullanılan ve az bilinen isimleri merak ediyorsanız Ü harfi ile başlayan kız bebek isimlerini inceleyebilirsiniz. İşte Ü harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamları…

Ü ile Başlayan Kız İsimleri

Ü ile başlayan kız bebeği isim önerileri arasından dikkatinizi çeken isimleri sıralayabilir, aralarından anlamını ve okunuşunu en beğendiğiniz ismi kızınıza vermenin mutluluğunu yaşayabilirsiniz. Detaylar içeriğimizin devamında…

Ü Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

Übeyde: Köle, kölecik
Üçel: Yüce, yüksek
Üçgül: Yaban yoncası
Üftade: 1) Düşmüş, düşkün. 2)Aşık, sevdalı.
Üge: Ünlü, şöhretli kişi
Üke: Onur, şeref, haysiyet
Üksüm: Çayırı, çimeni çok güzel olan bahçe
Ülez: Batmakta olan güneş
Ülfer: Irmak, büyük su
Ülfet: Dostluk, arkadaşlık
Ülken: Senin yurdun, senin vatanın anlamında
Ülkenur: Yurdunu aydınlatan ve nurlandıran ışık
Ülker: Süreyya
Ülkü: Uğrunda her türlü fedakarlıkta bulunulan, amaç edinilen durum
Ülküm: Amacım, ulaşmak istediğim şey anlamında
Ülküsel: Ülkü ile ilgili, ülkü niteliğinde
Ümit: Umut etme, umutlu bekleyiş
Ümmet: Bir peygambere inananların hepsi. İslam dinine bağlı olanların hepsine verilen isim
Ümmiye: Anneye ait, anneyle ilgili olan
Ümmü: Umut vermek, uğur getirmek
Ümmühan: Hükümdar anası
Ümniye: Umut
Ümran: Uygarlık, gelişmişlik seviyesi
Ünal: Tanın, ün kazan
Ünan: İnleme, ağlama, nalan
Ünlem: Ses, seda
Ünsa: Kadın, kız
Ünsaç: Her yana adını duyur
Ünsan: Ünlü ve sanlı
Ünsel: Ünü sel gibi aşan
Ünseli: Ünü sellere benzeyen kişi
Ünsev: Tanın ve sevil anlamında
Ünseven: Tanınmayı, ünlenmeyi seven kişi
Ünsever: Ünlü olmayı sever
Ünsevin: Ünlü ol ve sevin
Ünsiyye: Alışmış, sokulgan
Ünver: Tanın, ünlen anlamında
Ünzile: Gönderilmiş, indirilmiş
Ürmegül: Sarmaşık
Ürünay: Ürün ay
Üstün: Diğerlerinden daha iyi olan, vasfı bulunan kişi
Üzüm: Asmanın taze ya da kuru olarak yenen salkım meyvesi

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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