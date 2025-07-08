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        Haberler Spor Voleybol U19 Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde! - Voleybol Haberleri

        U19 Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde!

        19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda karşılaştığı ev sahibi Hırvatistan'ı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 21:56 Güncelleme: 08.07.2025 - 21:56
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        Genç Sultanlar çeyrek finalde!
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        Osijek kentinde oynanan son 16 turu müsabakasında milli takım, ev sahibi Hırvatistan'la karşılaştı.

        Rakibini 25-12, 24-26, 25-13 ve 25-12'lik setlerle 3-1 mağlup eden ay-yıldızlılar, çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

        Milliler, çeyrek finalde Çin'le karşılaşacak.

        11 Temmuz'da oynanacak mücadele Volleyball World'ün YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

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