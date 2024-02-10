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        Haberler Spor Futbol Milli Takım U19 Milli Takımı, Yunanistan'ı mağlup etti! - Futbol Haberleri

        U19 Milli Takımı, Yunanistan'ı mağlup etti!

        U19 Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen özel turnuvada Yunanistan'ı 2-1 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2024 - 23:10 Güncelleme: 10.02.2024 - 23:10
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        U19 Milli Takımı, Yunanistan'ı mağlup etti!
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        U19 Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Uluslararası Dostluk Turnuvası ilk maçında Yunanistan'ı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride tamamlayan Ay-yıldızlılar, ikinci yarıda bulduğu gollerle galibiyete uzandı. Millî Takımımızın gollerini 75. dakikada penaltıdan Emre Uzun ve 80.dakikada Arda Berk Özüarap kaydetti.

        Yunanistan'ın tek golünü 25. dakikada penaltıdan Ioannis Gkitersos attı. U19 Millî Takımımızda Emre Uzun 29. dakikada bir penaltı vuruşundan da yararlanamadı.

        U19 Millilerin Yunanistan ile oynadığı karşılaşmayı Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Selman Coşkun da yakından takip etti. Uluslararası Dostluk Turnuvası'nda bir sonraki maçlar 13 Şubat Salı günü oynanacak.

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        Stat: Umag Sport Center Pitch 1

        Hakemler: Antonio Melnjak, Marko Balen, Luka Pajic

        Yunanistan: Georgios Karakasidis, Charalampos Georgiadis, Nikolas Deligiannis (Dk.60 Christos Kosidis), Marios Filon (Dk.60 Theofanis Bakoulas), Vasileidos Kontonikos (Dk.46 Marios Katris), Dimitrios Kaloskamis (Dk.60 Ilias Simantirakis), Ioannis Gkitersos, Konstantinos Gkoumas (Dk.46 Aristeidis Andrikopoulas), Vasileios Pasachidis (Dk.88 Konstantinos Kostoulas), Sotirios Kontouris (Dk.81 Adriano Bregu), Argyrios Liatsikouras (Dk.46 Anastasios Kontorouchas)

        Türkiye: Arif Şimşir, Muhammed Eren Arıkan, Yiğit Fidan, Emirhan Başyiğit, Baran Ali Gezek, Efe Seyhan (Dk.85 Enes Albak), Emre Uzun (Dk.85 Emre Çil), Halil Özdemir, Bedirhan Yıldız (Dk.46 Hüseyin Ertürk), Tolunay Artuç (Dk.65 Enes Erol), Berkant Gedikli (Dk.46 Arda Berk Özüarap)

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