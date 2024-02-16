U19 Milli Takımımız, Suudi Arabistan'ı 1-0 mağlup etti
U19 Milli Takımımız, Hırvatistan'da katıldığı Uluslararası Dostluk Turnuvası son maçında Suudi Arabistan'ı 1-0 mağlup etti. Milli Takımımızın golünü 86. dakikada Efe Sayhan kaydetti. Baran Ali Gezek, 90. dakikada kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
Hırvatistan’da düzenlenen Uluslararası Dostluk Turnuvasına katılan U19 Milli Takımımız, son maçında Suudi Arabistan’ı 1-0 mağlup etti.
Milli Takımımızın golünü 86. dakikada Efe Sayhan attı. Baran Ali Gezek, 90. dakikada kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
Ay-yıldızlılar, Hırvatistan’da oynadığı ilk maçta Yunanistan’ı 2-1, ikinci maçta İskoçya’yı 1-0 ve son maçta Suudi Arabistan’ı da 1-0 yenerek turnuvayı üç galibiyetle tamamladı.
Stat: Zelena Laguna Sport Center
Hakemler: Antonio Melniak, Nenad Marusic, Marko Balen, Goran Barsic
Türkiye: Deniz Dilmen, Muhammed Eren Arıkan (Dk.64 Enes Albak), Yiğit Fidan (Dk.80 Hikmet Çolak), Muhammet Ali Özbaskıcı (Dk.46 Emre Uzun), Hüseyin Ertürk (Dk.64 Enes Erol), Halil Özdemir, Furkan Çolak, Yusuf Sertkaya (Dk.80 Tolunay Artuç), Murat Arda Ayhan (Dk.64 Efe Sayhan), Berkant Gedikli (Dk.80 Arda Berk Özüarap), Alper Efe Pazar (Dk.46 Baran Ali Gezek)
S. Arabistan: Essa Alburayh, Awad Aman, Amar Hamed, Yousef Altahhan (Dk.46 Faisal Nheet), Ali Barnawi, Ali Almahdawi, Rakan Alghamdi, Hassan Almusallam, Ali Kaabi (Dk.68 Sultan Alessa, Adel Alsalem (Dk.46 Saad Amuthary), Bassam Hazazi