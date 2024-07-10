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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım U20 Kadın Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde - Basketbol Haberleri

        U20 Kadın Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde

        20 Yaş Altı Kadın Milli Basketbol Takımımız, FIBA Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası son 16 turunda İsrail'i 88-76 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 18:14 Güncelleme: 10.07.2024 - 18:14
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        U20 Milliler çeyrek finalde!
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        Türkiye, Basketbol FIBA Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası son 16 turu mücadelesinde İsrail'i 88-76 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

        Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki Jeep Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 25-25 eşitlikle tamamlanırken, milliler ilk yarıyı 41-34 önde tamamladı.

        Maçın üçüncü çeyreğini 67-54 üstünlükle bitiren ay-yıldızlılar, parkeden 88-76'lık galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

        Millilerde Berfin Sertoğlu 30 sayı, 2 ribaunt, 4 asist, Elif İstanbulluoğlu da 21 sayı, 8 ribaunt, 4 asistlik performans sergiledi.

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