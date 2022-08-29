UAEA, Zaporijya Nükleer Santrali için harekete geçti 0:00 / 0:00

İHA

Avrupa'nın en büyüğü olan Zaporijya Nükleer Santrali yakınlarında Ukrayna-Rusya askerleri arasındaki çatışmaların nükleer felakete yol açabileceği endişesi giderek artıyor.

"GÜVENLİK VE EMNİYETİ KORUMAK ZORUNDAYIZ" Durumun kontrol altına alınabilmesi için Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) yetkililerinin Zaporijya Nükleer Santrali'ne gitmek üzere yola çıktığı duyuruldu. Yetkililerin bu hafta sonuna kadar tesise varmasının beklendiğini söyleyen UAEA Başkanı Rafael Grossi, "Ukrayna'nın ve Avrupa'nın en büyük nükleer tesisindeki güvenliği ve emniyeti korumak zorundayız" dedi.

"SANTRAL TARİHİNDE BİR İLK" DENİLMİŞTİ Zaporijya Nükleer Santrali'nin ulusal elektrik şebekesiyle bağlantısı ilk kez kesildi

Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom tarafından yapılan açıklamada, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'nin çalışan son iki reaktörünün yakınlarındaki yangınlar nedeniyle nükleer santrali şebekeye bağlayan elektrik hatlarının zarar gördüğü bu nedenle ulusal elektrik şebekesiyle bağlantısının kesildiği aktarılmıştı. Santralin ulusal elektrik şebekesiyle bağlantısının tarihte ilk kez kesildiği vurgulanan açıklamada, “Böylece, (Rusların) eylemleri, santralin elektrik şebekesinden tamamen ayrılmasına neden oldu. Santral tarihinde bir ilk” denilmişti.