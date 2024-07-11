UBS Küresel Servet Raporu açıklandı: Milyoner sayısında en yüksek ikinci artış Türkiye'de olacak

UBS'nin 2024 Küresel Servet Raporu'na göre, küresel milyoner sayısının önümüzdeki beş yıl içinde artmaya devam etmesi bekleniyor.

Rapora göre 2023-2028 yılları arasında ankete katılan 56 gelişmiş ve gelişmekte olan ekonominin 52'sinde 1 milyon dolar veya daha fazla servete sahip kişi sayısının artacağı öngörülüyor.

YÜZDESEL OLARAK İLK SIRADA TAYVAN, İKİNCİ SIRADA TÜRKİYE...

Buna göre artışa Tayvan'ın öncülük etmesi beklenirken, mikroçip endüstrisi ve zengin yabancıların göçündeki artışın da etkisiyle milyoner sayısının yüzde 47 artması bekleniyor.

Bu büyümeyi yüzde 43 ile Türkiye, yüzde 37 ile Kazakistan, yüzde 32 ile Endonezya ve yüzde 28 ile Japonya izliyor. En fazla milyonerin bulunduğu iki merkez olan ABD'de yüzde 16 ve Çin'de ise yüzde 8 artış öngörülüyor.

Tüm bu oranlara karşın İngiltere'de bir istisna bekleniyor. UBS'nin 2024 Küresel Servet Raporu'na göre İngiltere’de milyoner sayısının yüzde 17 oranında azalacağı tahmin ediliyor. İNGİLTERE'DE BÜYÜK DÜŞÜŞ UBS Küresel Varlık Yönetimi Başekonomisti Paul Donovan, İngiltere'nin şu anda dünyada en fazla dolar milyoneri sayısına sahip üçüncü ülke olduğunu ve bunun 'bir ekonomi olarak hak ettiğinden çok daha fazla' olduğunu ifade etti. Donovan; Fransa ve İtalya gibi milyoner sayısının sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 artması beklenen ülkelerde daha 'doğal' bir büyüme görüldüğünü, İngiltere’deki büyümenin ise çeşitli faktörler nedeniyle sermaye çıkışlarıyla dengeleneceğini sözlerine ekledi.