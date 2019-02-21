Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2019 dini günler listesini yayınladı. Bu takvime göre üç ayların ne zaman başlayıp biteceği belli oldu. İslam dünyası tarafından üç ayların başlangıç zamanı merak ediliyordu.

Üç aylar, Hicri takvim'de mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır.

Hadise göre Recep Allah'ın ayıdır, Şaban Peygamber Muhammed'in ayıdır, Ramazan da ümmeti'nin ayıdır. Ayrıca, Recep Regaib Kandili ve Mirac Kandilini, Şaban Beraat Kandilini ve Ramazan Kadir Gecesini barındırır.

2019 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ