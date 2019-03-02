2019 üç aylar ne zaman başlayacak? Üç aylar tarihi nedir? İslam dini geleneğinde üç aylar olarak bilinen mübarek gün ve geceleriyle bereketli bir maneviyat mevsimi olarak tanımlanan Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlamasına kısa bir süre kaldı. Üç ayları ibadet ederek geçirmek isteyen Müslümanlar üç ayların başlangıç tarihini araştırıyor.



ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



İlahi rahmetin coştuğu aylar olarak bilinen üç aylar için geri sayım başladı. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylar, Recep ayı ile birlikte 7 Mart Perşembe günü Regaip Kandili idrak edilecek.

Şaban ayı ise , 2 Nisan günü Miraç Kandili idrak edilecek.

Berat Kandili ise 19 Nisan Cuma günü idrak edilecek. Kadir Gecesi 31 Mayıs Cuma, Mevlid Kandili ise 8 Kasım Cuma günü eda edilen dini gün olacak.

ÜÇ AYLARDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

1. Kur'an-ı Kerim okuyarak,

2. Peygamberimiz ( a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okuyarak,

3. Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet ederek,

4. Allah rızası için namaz kılarak,

5. Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yaparak,

6. Günahlarımızın bağışlanması için Allah'tan af dileyerek,

7. Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okuyarak,

8. Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua ederek,

9. Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirerek,

10. Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşerek,

11. Dargın ve küskünleri barıştırarak ibadetler yerine getirilmiş olunacak