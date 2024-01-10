ÜÇ AYLAR TAKVİMİ 2024 | Üç aylar ne zaman, ilk oruç hangi gün başlıyor? Recep ayının ilk günü ne zaman?

ÜÇ AYLAR TAKVİMİ 2024 | Üç aylar ne zaman, ilk oruç hangi gün başlıyor? Recep ayının ilk günü ne zaman?

Üç aylar başlangıç tarihi araştırmaları hız kazandı. İslam aleminde oldukça önemli bir yere sahip olan ve üç ayların habercisi olarak kabul edilen Regaip Kandili 11 Ocak Perşembe günü idrak edilecek. İslam takvimine göre hicri yılın 7., 8. ve 9. ayları olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylar ibadetle geçirilir. Hazırlık ve arınma ayı olarak değerlendirilen Şaban ayının ardından oruç ayı olarak bilinen Ramazan ayı gelir. İşte 2024 Üç aylar takvimi ile Recep ayının başlangıç günü...

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ÜÇ AYLAR NEDİR?

Üç aylar, İslam takvimine göre hicri yılın 7., 8. ve 9. ayları olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan döneme verilen isimdir. Bu aylar İslam kültüründe önemli kabul edilir ve Müslümanlar için özel anlamlar taşır. İslam takvimine göre, hicri yıl ay takvimine dayanır ve bu takvimdeki aylar, ayın hilalinin gökyüzündeki görünürlüğüne göre belirlenir.

REGAİP KANDİLİ İDRAK EDİLECEK!

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" habercisi kabul edilen Regaip Kandili 11 Ocak Çarşamba günü idrak edilecek.