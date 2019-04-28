Kadın cinayetinin son adresi, Muğla'nın Fethiye ilçesi oldu. Alınan bilgiye göre, dün gece, alkollü olduğu öne sürülen Birol Ü. (37),Faralya Mahallesi Kızılcakaya Sokak'taki evlerinde eşi Gamze Ü. (32) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Birol Ü., ruhsatsız tabancasıyla eşini başından vurup jandarmaya haber verdi.

ÜÇ ÇOCUK ANNESİYDİ

AA'da yer alan habere göre eve gelen sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Gamze Ü.'nün cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı, katil zanlısı koca ise gözaltına alındı. Çiftin 3 çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Acı haberi alan Gamze Ü.'nün yakınları gözyaşlarına boğuldu.