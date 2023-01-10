ÜÇ KIZ KARDEŞ 34. BÖLÜM ÖZETİ

Türkan’la Mustafa’nın konuşmasını duyan Somer, Mustafa’yla sert bir yüzleşme yaşar. Daha önce Türkan’la karşılaşan Mustafa, babası Özer’e olanları anlatır. Bu konunun açığa çıkmasından sonra Mustafa ve Özer arasında buzlar erirken, Rüçhan Mustafa ve Sevilay konusunda daha da bilenir. Türkan ise Derya’yı Mustafa konusunda uyarır. Somer’in öfkesi ve Sevilay’ın durumu arasında bir karar vermek zorunda kalır.