Dönüş sanki kendi hayatı yokmuşçasına, evdeki herkesin derdini üstlenip iyice onların hayatlarını yaşamaya başlar. Bu nedenle de Serdar’la aralarına, henüz kendisinin fark edemediği bir mesafe girmektedir. Sadık ise Dönüş’ün geçmişi araştırdığını öğrenince, kendince onu bu konudan uzaklaştırmak için bir yol bulur ama yolun sonunun nereye çıkacağını hesap edemez. Rüçhan, Türkan ve Somer’i boşanma kararlarından döndürmek için bir adım atar. Rüçhan’ın bu adımıyla birlikte ikilinin cephesinde duygusal anlar yaşanırken, ikisinin de kaderi artık hâkimin sorduğu soruya verecekleri cevaba bağlıdır.