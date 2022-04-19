ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ 9. BÖLÜM ÖZETİ

Türkan ve Somer, İzmir dönüşü yol kenarında Mine’nin arabasını terk edilmiş bir halde bulurlar. Sevgilisi için hayli endişelenen Somer, soluğu Mine’nin evinde alır. Türkan da onu yalnız bırakmak istememiş ve yanında gitmiştir. Oraya vardıklarında Mine’nin özel eşyalarını toplayarak, evi terk etmiş olduğunu fark ederler. Somer mektubu burada okur. Kahrolur… Türkan’ın bu evdeki varlığı, onu gerçeğe adım adım yaklaştıracak mıdır?