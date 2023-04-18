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Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya‘nın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi! Meğer sevilen dizinin başrollerindenmiş!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş adlı dizide Türkan karakterini canlandıran güzel oyuncu Özgü Kaya, başarılı oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da merak konusu oluyor. Kaya'nın bir süredir beraber olduğu sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte Özgü Kaya ve oyuncu sevgilisi...

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  • Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya‘nın sevgilisi ortaya çıktı! Meğer sevilen dizinin başrollerindenmiş!

    Üç Kız Kardeş adlı dizide Türkan karakterini canlandırmasıyla kariyerinde zirveye çıkan oyuncu Özgü Kaya, özel hayatıyla gündeme geldi. Uzun bir süre Burak Serdar Şanal ile ilişki yaşayan fakat bir süre önce bu ilişkiye son veren Kaya, gönlünü başka bir yıldız isme kaptırdı. 
  • Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya‘nın sevgilisi ortaya çıktı! Meğer sevilen dizinin başrollerindenmiş!

    Ekranların genç yüzlerinden biri olan Özgü Kaya, Kardeşlerim dizisinin başrollerinden biriyle aşk yaşamaya başladı. 
  • Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya‘nın sevgilisi ortaya çıktı! Meğer sevilen dizinin başrollerindenmiş!

    Özgü Kaya ve oyuncu sevgilisi ilk kez geçtiğimiz Aralık ayında Etiler'de el ele objektiflere yakalanmış ve ilişkileri hakkında kısa açıklamalar yapmıştı.
  • Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya‘nın sevgilisi ortaya çıktı! Meğer sevilen dizinin başrollerindenmiş!

    Altın Kelebek’te Yıldızı Parlayan Ödülü’nü alan Özgü Kaya, Kardeşlerim dizisinde Kaan karakterine hayat veren oyuncu Eren Ören ile aşk yaşıyor.
  • Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya‘nın sevgilisi ortaya çıktı! Meğer sevilen dizinin başrollerindenmiş!

    İşte Özgü Kaya ve sevgilisi Eren Ören...
  • Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya‘nın sevgilisi ortaya çıktı! Meğer sevilen dizinin başrollerindenmiş!
  • Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya‘nın sevgilisi ortaya çıktı! Meğer sevilen dizinin başrollerindenmiş!
  • Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya‘nın sevgilisi ortaya çıktı! Meğer sevilen dizinin başrollerindenmiş!
  • Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya‘nın sevgilisi ortaya çıktı! Meğer sevilen dizinin başrollerindenmiş!
  • Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya‘nın sevgilisi ortaya çıktı! Meğer sevilen dizinin başrollerindenmiş!
  • Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya‘nın sevgilisi ortaya çıktı! Meğer sevilen dizinin başrollerindenmiş!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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