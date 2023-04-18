Üç Kız Kardeş adlı dizide Türkan karakterini canlandırmasıyla kariyerinde zirveye çıkan oyuncu Özgü Kaya, özel hayatıyla gündeme geldi. Uzun bir süre Burak Serdar Şanal ile ilişki yaşayan fakat bir süre önce bu ilişkiye son veren Kaya, gönlünü başka bir yıldız isme kaptırdı.