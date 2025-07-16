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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Üç ustadan 'Don Kişot Müzikali'

        Üç ustadan 'Don Kişot Müzikali'

        Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt'un başrolleri paylaştığı, Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği, Çolpan İlhan- Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment'ın yapımcılığını üstlendiği dev müzikal Don Quixote, yeni tiyatro sezonun iddilı yapımları arasında yer alacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 13:01 Güncelleme: 16.07.2025 - 13:01
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        Üç ustadan 'Don Kişot Müzikali'
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        Türkiye'nin usta oyuncuları Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt, Don Kişot Müzikali'nden ilk kez aynı sahneyi paylaşarak seyirci karşısına çıkacak. Geçtiğimiz günlerde başlayan okuma provalarında bir araya gelen üçlü, sinerjileriyle şimdiden büyük heyecan yarattı.

        30 kişilik oyuncu ve dansçı kadrosu, 15 kişilik canlı orkestrası ve etkileyici sahne tasarımıyla, izleyicileri Don Kişot’un hayal ile gerçek arasında geçen dünyasında unutulmaz bir yolculuğa çıkaracak. Onurlu ve yalnız bir şövalyenin imkânsıza meydan okuyan öyküsü, Sancho Panza’nın ayakları yere basan mizahıyla harmanlanırken, ulaşılmaz bir aşkın izleri sahnede yankılanacak.

        Türk tiyatrosunun en güçlü isimlerini aynı yapımda buluşturan Don Kişot Müzikali, sezonun en iddialı prodüksiyonlarından biri olarak şimdiden merakla bekleniyor. Oyunun prömiyer tarihi ve bilet satış detayları çok yakında açıklanacak.

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        #Selçuk Yöntem
        #zuhal olcay
        #Cengiz Bozkurt
        #Çolpan İlhan- Sadri Alışık Tiyatrosu
        #Piu Entertainment
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