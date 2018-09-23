Cittaslow (Sakin Şehir) Koordinasyon Kurulu Toplantısı İtalya Torino'da yapıldı. Cittaslow Genel Başkan Yardımcısı, Cittaslow Türkiye Koordinatörü ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cittaslow Türkiye ağına katılmak için başvuran Köyceğiz, Ahlat ve Kemaliye'nin adaylık dosyalarını kurula teslim ettiğini bildirdi.
2
2|25
Soyer " Kentlerimizin yüksek puanlarla birliğe kabul edileceklerine inanıyorum. Adaylarımızın kabulü ile Türkiye'deki üye kent sayısı da 18'e çıkmış olacak" dedi.
3
3|25
Cittaslow'lar cenneti olarak, bütün dünyanın en güzel Sakin Şehirleri Türkiye’den çıkacaktır. Muğla Köyceğiz, Bitlis Ahlat ve Erzincan Kemaliye (Eğin), Türkiye’nin biblo gibi kentleridir ve mutlaka en başarılı Cittaslow uygulama örneklerini sergileyeceklerdir.
4
4|25
Kıbrıs'ta buluşulacak
Başkan Soyer, Eşit ve Sürdürülebilir Mutluluk için Kentler ve Bölgeler Birliği'nin kurulması çalışmaların ağırlıklı olarak konuşulup tartışıldığı toplantıda iki önemli öneride bulunduğunu belirtti. Soyer, "Birincisi 22 Haziran 2019'da Orvieto’da yapılacak genel kurulun temasının “çocuk” olmasını teklif ettim ve teklifim kabul edildi. Böylece, çocukların gözünden Sakin Şehir felsefesi ve ilkeleri gündeme gelecek, her ülke ağı ve tüm Sakin Şehirler kendi kentlerinde bu konuda ne yaptıklarını birbirleriyle paylaşacaklar. Seferihisar’ın Çocuk Belediyesi en iyi örnek olarak seçildiği için, Seferihisar’ın deneyimi bu vesileyle masaya yatırılacak ve Seferihisar, adeta genel kurulun başrolünde sahne alacak. İkinci önerim de 2020 Haziran ayında yapılacak genel kurula Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ev sahipliği yapması yönünde oldu. Önerim alkışlarla karşılandı. Tayvan, Çin, Almanya, Güney Kore, Norveç, Hollanda, İtalya, Fransa, Belçika, İspanya ve Kuzey Kıbrıs’tan belediye başkanları ve diğer yetkililerin katıldığı toplantı son derece verimli geçti. Hem Kuzey Kıbrıs'a hem ülkemize faydalı olacak kararları hep birlikte aldık" dedi.
5
5|25
İŞTE TÜRKİYE'DE CİTTASLOW (SAKİN ŞEHİR) SEÇİLEN YERLER
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.