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Kıbrıs'ta buluşulacak

Başkan Soyer, Eşit ve Sürdürülebilir Mutluluk için Kentler ve Bölgeler Birliği'nin kurulması çalışmaların ağırlıklı olarak konuşulup tartışıldığı toplantıda iki önemli öneride bulunduğunu belirtti. Soyer, "Birincisi 22 Haziran 2019'da Orvieto’da yapılacak genel kurulun temasının “çocuk” olmasını teklif ettim ve teklifim kabul edildi. Böylece, çocukların gözünden Sakin Şehir felsefesi ve ilkeleri gündeme gelecek, her ülke ağı ve tüm Sakin Şehirler kendi kentlerinde bu konuda ne yaptıklarını birbirleriyle paylaşacaklar. Seferihisar’ın Çocuk Belediyesi en iyi örnek olarak seçildiği için, Seferihisar’ın deneyimi bu vesileyle masaya yatırılacak ve Seferihisar, adeta genel kurulun başrolünde sahne alacak. İkinci önerim de 2020 Haziran ayında yapılacak genel kurula Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ev sahipliği yapması yönünde oldu. Önerim alkışlarla karşılandı. Tayvan, Çin, Almanya, Güney Kore, Norveç, Hollanda, İtalya, Fransa, Belçika, İspanya ve Kuzey Kıbrıs’tan belediye başkanları ve diğer yetkililerin katıldığı toplantı son derece verimli geçti. Hem Kuzey Kıbrıs'a hem ülkemize faydalı olacak kararları hep birlikte aldık" dedi.