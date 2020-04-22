Uçan balonlar çocukların çok fazla sevdiği ve sürekli almak istedikleri birer renkli oyuncaktır. Genelde sokaklarda satılan uçan balonlar helyum gazı ile şişirilerek yapılmakta ve satılmaktadır. Ancak evde uçan balon yapmak için yüksek fiyatta olan helyum gazı edinmek zor bir seçenektir. O yüzden bazı maddeler ile bu işlem sağlanabilir. Bu sayede çocukların da gönlü alınmış olur.

Uçan Balon İçin Malzemeler:

Balon

Sirke

Şişe

2 kaşık Karbonat

Huni

Uçan Balon Hazırlanması: