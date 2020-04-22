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Uçan balon nasıl yapılır? Uçan balon malzemeleri ve hazırlanışı

Çocukların çok sevdiği renkli bir oyuncak olan uçan balonları satın almak yerine siz de evinizde yapabilirsiniz. Peki uçan balon nasıl yapılır? Malzemeleri ve hazırlanması nasıldır? Cevabı yazımızda...

Uçan balon nasıl yapılır

Uçan balonlar çocukların çok fazla sevdiği ve sürekli almak istedikleri birer renkli oyuncaktır. Genelde sokaklarda satılan uçan balonlar helyum gazı ile şişirilerek yapılmakta ve satılmaktadır. Ancak evde uçan balon yapmak için yüksek fiyatta olan helyum gazı edinmek zor bir seçenektir. O yüzden bazı maddeler ile bu işlem sağlanabilir. Bu sayede çocukların da gönlü alınmış olur.

Uçan Balon İçin Malzemeler:

  • Balon
  • Sirke
  • Şişe
  • 2 kaşık Karbonat
  • Huni

Uçan Balon Hazırlanması:

  • Balonun ağzına huniyi geçirerek balonun içerisine iki kaşık karbonat koyulur.
  • Sonra bir şişenin içerisine az sirke eklenerek balon şişenin ağzına geçirilir.
  • Bu şekilde balon şişmeye başlayacaktır.
  • Birden karbonat aktarılmamalı yavaş yavaş sirkeyle karışması sağlanmalıdır.
  • Sonra ağzı bağlanır ve uçan balonlar hazırdır. 

 

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