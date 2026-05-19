Uçma kabiliyetini kaybeden Bulut ve Pişmaniye yuva kurup yumurtladı
Kocaeli'deki Ormanya'da kurulan ve Osmanlı'nın 'Gurebahane-i Laklakan' (Düşkün Leylekler Evi) geleneğini yaşatan merkezde, uçma kabiliyetini kaybeden iki leylek yuva kurdu
Büyükşehir Belediyesinin Ormanya'da kurduğu Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören ancak kalıcı hasarlar nedeniyle doğaya dönemeyen Pişmaniye ve Bulut isimli leylekler, merkezde eşine az rastlanır bir olaya imza atarak kuluçkaya yattı.
Göç yolunda travma veya ateşli silah yaralanması sonucu doğaya dönme şansını yitiren leyleklere doğal ortamlarına en yakın şartlarda ev sahipliği yapan merkez, bu özel süreci dijital ortama da taşıdı.
Leylek çiftinin yuva yapımı, kuluçka süreci ve yavrularını büyütme evreleri, yaban hayatı bilincini artırmak amacıyla Ormanya'nın YouTube kanalı ile www.kocaeliseyret.com adresi üzerinden 7 gün 24 saat canlı olarak yayınlanıyor.
Uzman veteriner hekimler ve biyologlar tarafından yakından takip edilen kuluçka sürecinin, engelli yaban hayvanlarının üreme biyolojisi ve sosyal davranışları açısından literatüre önemli veriler sunması bekleniyor.