Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Uçma kabiliyetini kaybeden Bulut ve Pişmaniye yuva kurup yumurtladı

        Uçma kabiliyetini kaybeden Bulut ve Pişmaniye yuva kurup yumurtladı

        Kocaeli'deki Ormanya'da kurulan ve Osmanlı'nın 'Gurebahane-i Laklakan' (Düşkün Leylekler Evi) geleneğini yaşatan merkezde, uçma kabiliyetini kaybeden iki leylek yuva kurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 10:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bulut ve Pişmaniye'den eşine az rastlanan olay

        Büyükşehir Belediyesinin Ormanya'da kurduğu Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören ancak kalıcı hasarlar nedeniyle doğaya dönemeyen Pişmaniye ve Bulut isimli leylekler, merkezde eşine az rastlanır bir olaya imza atarak kuluçkaya yattı.

        Göç yolunda travma veya ateşli silah yaralanması sonucu doğaya dönme şansını yitiren leyleklere doğal ortamlarına en yakın şartlarda ev sahipliği yapan merkez, bu özel süreci dijital ortama da taşıdı.

        Leylek çiftinin yuva yapımı, kuluçka süreci ve yavrularını büyütme evreleri, yaban hayatı bilincini artırmak amacıyla Ormanya'nın YouTube kanalı ile www.kocaeliseyret.com adresi üzerinden 7 gün 24 saat canlı olarak yayınlanıyor.

        Uzman veteriner hekimler ve biyologlar tarafından yakından takip edilen kuluçka sürecinin, engelli yaban hayvanlarının üreme biyolojisi ve sosyal davranışları açısından literatüre önemli veriler sunması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Eski kocası öldürmüş!

        Konya'da, geçen yıl kaybolan 43 yaşındaki Muazzez Bayhan'ın, cezaevinden izinli çıkıp firar eden boşandığı 46 yaşındaki Münür Turhan tarafından başından tabancayla vurularak öldürülüp, dere yatağına gömüldüğü ortaya çıktı. 40'ın üzerinde suç kaydı olan Turhan'ın, 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası oldu...
        #uçma kabiliyetini kaybeden iki leylek
        #kocaeli
        #ormanya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Spor camiasından 19 Mayıs mesajları!
        Spor camiasından 19 Mayıs mesajları!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Brandt için gözler TFF'de!
        Brandt için gözler TFF'de!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Sessiz katile dikkat! Düzenli ölçüm hayat kurtarıyor
        Sessiz katile dikkat! Düzenli ölçüm hayat kurtarıyor
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        Putin: Rus-Çin stratejik ittifakı istikrar getiriyor
        Putin: Rus-Çin stratejik ittifakı istikrar getiriyor
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Uzaya götürülen kaçak sandviç NASA'da kriz yarattı
        Uzaya götürülen kaçak sandviç NASA'da kriz yarattı
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        "Bu acıyı yaşarken yalnız hissettim"
        "Bu acıyı yaşarken yalnız hissettim"
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Sır perdesi aralandı!
        Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Sır perdesi aralandı!
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        İşe iade davasında kıdem hesabı
        İşe iade davasında kıdem hesabı