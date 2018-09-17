Mart ayında çıkartılan torba yasa uyarınca, 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında ilave istihdam edilen kişiler için teşvik uygulanacak. Bakıcı çalıştırmak isteyen aileler de bu teşvikten faydalanma hakkına sahip. Peki, bunun için ne yapmak gerekiyor?

Önce normal bir bakıcı çalıştırmanın maliyetine bakalım. Asgari ücret üzerinden bakıcı çalıştıran bir aile, normalde aylık 700 lira sosyal güvenlik primi ödemek zorunda. Ödemesini düzenli yapanlar için bu tutar 599 lira.

AYLIK DESTEK 700 LİRA

Bakıcı çalıştırırken teşvikten yararlanan ailelerden aylık 700 lira tutarındaki bu prim alınmıyor. Aileler sadece, ücret asgari ücreti aşıyorsa, aşan tutara karşılık gelen primi ödüyor. Böylece, aylık bakıcı maliyetleri 700 lira azalıyor.

12 BİN 600 LİRA DESTEK

18 yaşından büyük kadını çalıştıranlara 18 ay süreyle teşvik sağlanıyor. Bu da ayda 700 liradan 18 ayda toplam 12 bin 600 lira destek anlamına geliyor. Bakıcı çalıştıran ailelere 12 bin 600 lira destek verilmiş oluyor.

Peki sadece kadın bakıcılar için mi teşvik veriliyor? Hayır.

Erkek bakıcılar için de 12 ay süreyle teşvik sağlanıyor. Erkek bakıcı 18-25 yaş arasında ise bu durumda destek süresi onlarda da 18 ay uygulanıyor.

KİMİ ALACAĞINIZA DİKKAT

Teşvikten yararlanabilmek için, çalıştırılacak kişinin durumu önem taşıyor. Öncelikle, çalıştırılacak bakıcının Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) kayıtlı işsiz ve işe giriş tarihinden önceki üç aylık dönemde sigortalı olarak bir işte çalışmamış olması gerekiyor.

İŞKUR’a kayıt önemli bir sorun değil. Çalışmak istediğiniz kişiyi siz seçip İŞKUR’a kaydettirebilirsiniz.

Son üç aydır işsizlik koşulunda, on güne kadar olan çalışmalar sorun teşkil etmiyor. Staj yapan, mesleki öğrenim gören, üniversitede yarı zamanlı çalışan öğrenciler, aldıkları ücret asgari ücretin altında kalmışsa, son üç aydır işsiz kabul ediliyor. Bunları çalıştıranlar da teşvikten yararlanır.



İLAVE İSTİHDAM OLMALI

Teşvik için aranan önemli bir koşul da ilave istihdam yapılması. Evinde ilk defa bir kişiyi istihdam edenler ilave istihdam sağlamış kabul edildikleri için teşvikten yararlanır. Bir önceki yıl ev hizmetlerinde çalışan personel işten çıkartılıp yerine yeni bir bakıcı alınmışsa teşvik verilmez. Ancak, ev hizmetlerinde çalışan kişiye ilave olarak ikinci kişi istihdam ediliyorsa teşvik uygulanır.

EMEKLİ ÇALIŞANLAR İÇİN TEŞVİK YOK

Emekli erkek veya kadını bakıcı olarak çalıştıranlar teşvikten yararlanamıyor. Teşvik verilebilmesi için kişinin işsiz olması zorunlu.

YABANCI BAKICI ÇALIŞTIRANLAR DA YARARLANIYOR

Türkiye’de son yıllarda evlerde çok sayıda yabancı çalıştıran bulunuyor. Söz konusu teşvikler, yabancı çalışanlar için de uygulanıyor. Ancak, çalıştırılan yabancının da son üç aydır işsiz olması koşulu aranıyor.

VERGİ YOK

Ev hizmetlerinde çalışanlardan vergi alınmıyor. Dolayısıyla, aileler bakıcı için ayrıca vergi ödemiyor. Vergi muafiyetinden yararlanabilmek için bakıcının “dadı” olarak gösterilmesi gerekiyor. “Mürebbiye” olarak gösterildiğinde vergi muafiyeti uygulanmıyor.

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