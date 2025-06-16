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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ücretli çalışan sayısı nisanda yıllık bazda arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Ücretli çalışan sayısı nisanda yıllık bazda arttı

        Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 15 milyon 658 bin 462 kişi oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 10:47 Güncelleme: 16.06.2025 - 10:47
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        Ücretli çalışan sayısı arttı
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

        Buna göre, Nisan 2024'te 15 milyon 289 bin 223 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 2,4 artışla 15 milyon 658 bin 462 kişiye yükseldi.

        Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 1,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 7,3, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,6 arttı.

        Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,7 artış gösterdi.

        Bu dönemde ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,4, inşaat sektöründe yüzde 2,4 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 yükseliş kaydetti.

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