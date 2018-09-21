MEB, okullarda ücretli öğretmenlik yapanların arasından atanmak üzere 5 bin ek atama kontenjanı açmıştı. Yapılan atamalar sonrası 2 bin 858 kontenjan boş kaldı. Bunlar için öğretmen adayları yeniden başvuru yapabilecek. Peki, Ücretli öğretmen ataması ne zaman? Başvuru şartları neler? İşte ücretli öğretmenlik için boş kontenjanlar ve başvurular

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ücretli öğretmenler arasından 5 bin sözleşmeli pozisyona yapılan atamalardan boş kalan 2 bin 858 kontenjana başvurular, dün itibarile başladı.

BAŞVURULAR NE ZAMAN SON?

Başvuru yapacakların MEB’e bağlı resmi eğitim kurumlarında 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapmış olmaları gerekecek. Ücretli öğretmenlik ataması için son başvuru tarihi 26 Eylül.

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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday, yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

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