Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman başlıyor? MEB Ücretli öğretmenlik başvuru tarihi, şartları ve gerekli evraklar listesi
Milli Eğitim Bakanlığı MEB takvimine göre bu yıl okullar 9 Eylül tarihinde açılacak. Okullar açılmadan önce ücretli öğretmenlik başvurusu yapmak isteyenler MEB Ücretli öğretmenlik başvuru tarihi, şartları ve gerekli evraklar listesini araştırmaya başladı. Ücretli öğretmenlik başvurusu Temmuz ve Ağustos aylarında alınıyor. Ancak başvuru tarihleri her ilde/ilçede farklılık gösterebiliyor. Peki Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman başlıyor, hangi tarihte?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim yılı için ücretli öğretmen alacak. Başvuru yapmak isteyen adayların tarih gözeterek e-Devlet üzerinden başvuruda bulunması gerekiyor. İşte, ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri ve konuya ilişkin tüm detaylar
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ücretli öğretmenlik başvurusu e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Aşağıdaki linkten başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
ÜCRETLİ ÖĞRETMEN BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER
1- Ücretli Öğretmen Başvuru Formu
2- Kimlik Fotokopisi
3- Öğrenim Belgesi
4- Sağlık Raporu
5- Adli Sicil Kaydı
6- Aile Durum Belgesi
7- Banka Hesap No
8- İletişim (e-mail ve telefon ) Bilgileri
Gerekli evraklar listesi detayları için başvuru yapılacak okulla iletişime geçebilirsiniz.
2024 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri il ve ilçelere göre değişiklik gösteriyor. Ayrıca başvurular genelde Temmuz ve Ağustos ayı içerisinde alınıyor.
Kesin başvuru tarihleri için adayın bulunduğu İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri duyurularını takip etmesi gerekiyor.