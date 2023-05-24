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'Ücretsiz seyahat desteği' yüzde 50 artırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli ve yaşlı vatandaşlara sağlanan ücretsiz seyahat desteğinin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 50 artırıldığını bildirdi

'Ücretsiz seyahat desteği' yüzde 50 artırıldı
HABERTURK.COM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan “Ücretsiz Seyahat Gelir Desteği Yönetmeliği”nde yapılan değişikliğe ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada engelli ve yaşlı vatandaşların bireysel hareket alanlarını genişletmek ve mobilitelerini güçlendirmek amacıyla ücretsiz seyahat desteği verildiği hatırlatıldı. Bakanlık tarafından engelli ve yaşlı bireylerin şehir içinde kara yolu, deniz yolu, demir yolu, özel halk otobüsleri ve deniz ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanmalarını sağlayan ücretsiz seyahat uygulaması kapsamında 2015 yılından günümüze kadar 1 Milyar 662 milyon TL gelir desteği ödemesi yapıldığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı ile özel deniz ulaşımı aracı için bunların işletmecilerine yapılmakta olan gelir desteği ödemeleri 01.07.2023 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 50 artırıldığı bildirildi.

Söz konusu Yönetmelikte ödeme miktarlarını düzenleyen maddede yapılan değişiklikle birlikte 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren; şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel denizyolu ulaşımı aracı için aylık 2250 lira olan destek ödemesi miktarı 3375 liraya, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 2992,5 lira ise 4500 liraya, büyükşehir belediyesi olan diğer illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 2250 liralık destek 3375 liraya, büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 1800 liralık destek ise 2700 liraya yükseltildi.

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