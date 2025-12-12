Üçüncü kez Deloitte Teknoloji Fast 50'de yer aldı

Virgosol, Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin seçildiği Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye listesinde art arda üçüncü kez yer buldu. Firmadan yapılan açıklamaya göre Virgosol, program kapsamında verilen ‘Meta Teknolojide Kadın Ödülü’nün de sahibi oldu.

“BÜYÜMEMİZİ SAĞLAM TEMELLERE DAYANDIRIYORUZ”

Virgosol Kurucu Ortağı ve Co-CEO’su Özgür Arzu Barbaros, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Virgosol olarak hem global sahnede hem yerel pazarda büyümemizi sağlam, sürdürülebilir temellere dayandırıyoruz. Bu yıl bir kez daha Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye listesinde yer almamız, ölçeklenebilir iş modelimizin gücünü ve istikrarını gözler önüne sererken, kazandığımız ‘Meta Teknolojide Kadın Ödülü’nün de gururunu yaşıyoruz. Gelişim yolculuğumuzda, küresel başarılarımızı sürdürülebilir biçimde büyüterek, Türkiye’nin teknoloji alanındaki prestijini yükselteceğiz.”

Virgosol Kurucu Ortağı ve Co-CEO’su Miraç Emektar da şöyle konuştu: “Deloitte Teknoloji Fast 50’de yer almak, finansal büyümemizin yanı sıra teknolojik derinliğimizi ve inovasyon kapasitemizi de ortaya koyuyor. Yapay zekâ temelli ürünlerimiz büyümemizin itici gücünü oluştururken, RabbitQA başta olmak üzere geliştirdiğimiz tüm çözümler yazılım test ve kalite alanında her adımda A’dan Z’ye kontrol sağlıyor. Önümüzdeki dönemde de Ar-Ge yatırımlarımızı derinleştirerek, global arenada Türkiye’yi temsil eden öncü ve etkili bir teknoloji markası olmayı sürdüreceğiz.”