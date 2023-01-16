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HABERTURK.COM

Üçüz gebeliklerin oluşumunda da tekil gebeliklerde olduğu gibi yumurta ve spermin sağlıklı döllenme yapması gerekir. Üçüz gebelikte üç yumurta üç farklı sperm ile döllenir. Bunun yanı sıra bir yumurta bir sperm ile döllenerek belirli seviyelerden sonra üç yumurta daha meydana gelir. Eğer döllenme 3 sperm ile gerçekleşirse burada yumurtalar da birbirinden farklı olur. Ancak bir yumurta bir sperm ile döllendikten sonra embriyo döllenmesi meydana gelmişse yumurtalar birbirine benzer. Peki, üçüz gebelik belirtileri nelerdir? Konuyla ilgili merak edilen tüm detayları sizler için bir araya getirdik. İşte, detaylar...

Üçüz Gebelik Nedir?

Üçüz gebelik sık rastlanan bir gebelik türü değildir. Bu yüzden üçüz gebelik nedir? Nasıl anlaşılır sorusu merak edilen konular arasında yer almaktadır. Üçüz gebelik tek bir sperm ve yumurta ile ya da üç ayrı sperm ve yumurta ile meydana gelen döllenmeden kaynaklanan çoğul gebeliktir.

Üçüz Gebelik Nasıl Anlaşılır?

Tekil gebelik dışındaki gebelikler ultrason kontrolünde ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden anne adayları gebeliklerinin tekil mi çoğul mu olduğunu 6. Haftadan sonra öğrenebilir. 6. Hafta ile birlikte yapılan ultrason görüntülerinde gebeliğin üçüz olup olmadığı tespit edilir. Kesin sonuç olmasa da çoğul gebeliklerde meydana gelen mide bulantısı ve kusma şikayeti tekil gebeliklere göre daha sık kendini göstermektedir.

Üçüz Gebelik Ne Zaman Belli Olur?

Üçüz gebelik esin olarak ultrason sonuçlarında kendini göstermektedir. Kadınlarda gebelik 4. Hafta itibarı ile ortaya çıksa da üçüz olup olmadığını anlamak için 6. Hafta ultrason görüntüleri takip edilmelidir.

Üçüz Gebelik Beta Hcg Değeri Kaç Olmalı?

Beta HCG değeri, hamilelik testinde doğruluk oranı yüzde yüz olan bir kan testidir. Beta HCG değeri hamilelik seviyesi altında olanlar da belirtiler kendini gösterse de hamileliğin gerçekleşmediği tespit edilir. Bu yüzden üçüz gebeliklerde Beta HCG değeri merak edilir. Tekil gebeliklere göre çoğul gebeliklerde Beta HCG değeri yüzde 50 daha fazladır. Bu yüzden çoğul gebeliklerde Beta HCG değeri, 200 ila 1750 mIU / ml'dir.

Üçüz Gebelik Belirtileri

Üçüz gebeliğin belirtileri tekil gebeliklere göre daha ağır ve yoğun bir şekilde kendini göstermektedir. İşte üçüz gebelik belirtileri:

Tekil gebeliklerde olduğu gibi adet döngüsünün gecikmesi.

Göğüslerde yoğun ağrı ve hassasiyet artışı

Yemeklerden ve kokulardan tiksinme. Buna bağlı olarak yoğun mide bulantısı ve kusma.

Anne adayının sürekli olarak kendini yorgun ve halsiz hissetmesi.

İdrara çıkma ihtiyacının artması tekil gebeliğe göre daha fazla olacaktır.

Kokulara karşı ekstra hassasiyet oluşumu.

Yiyecek aşermesi.

Tekil gebeliğe oranla anne karnındaki şişlik daha hızlı ve daha büyük olacaktır. Anne adayının hareketleri daha kısa sürede kısıtlanacaktır.

Kilo alımı tekil gebeliğe göre daha fazla olacaktır.

Beta HCG değeri, tekil gebeliklere kıyasla yüzde 50 oranında daha yüksek çıkacaktır.

Anne adayında kansızlık şikayeti ortaya çıkabilir. Kansızlık meydana gelmesiyle birlikte anneye takviye verilmelidir.

Ancak tüm bu belirtiler üçüz gebelik için yüzde yüz kesinlik sağlamaz. Anne adaylarının çoğul gebelikten emin olması için 6. Hafta ulstrason sonuçları beklenmelidir.

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