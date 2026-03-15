        Haberler Spor Futbol İtalya Udinese: 0 - Juventus: 1 | MAÇ SONUCU (Kenan asist yaptı, Juve kazandı) - Futbol Haberleri

        Udinese: 0 - Juventus: 1 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 29. haftasında Udinese sahasında Juventus'u ağırladı. Kenan Yıldız'ın asist yaptığı mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

        Giriş: 15.03.2026 - 00:49 Güncelleme:
        Kenan asist yaptı, Juve kazandı!

        İtalya Serie A'nın 29. hafta karşılaşmasında Udinese sahasında Juventus'u konuk etti. Mücadeleyi Torino ekibi 1-0 kazandı.

        Juventus'a galibiyeti getiren golü 38. dakikada Jeremie Boga kaydetti. Ayrıca konuk takımın 70. dakikada Francisco Conceicao attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

        Karşılaşmada milli futbolcumuz Kenan Yıldız ilk 11'de başladı ve golün asistini yaptı. Genç oyuncu 90+2'de Filip Kostic'e yerini bıraktı.

        Bu sonucun ardından 3 maçtır kaybetmeyen Juventus 53 puana yükseldi. Udinese ise 36 puanda kaldı.

        Ligin 30. haftasında Juventus sahasında Sassuolo'yu ağırlayacak. Udinese ise Genoa'ya konuk olacak.

