Udinese: 0 - Juventus: 1 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 29. haftasında Udinese sahasında Juventus'u ağırladı. Kenan Yıldız'ın asist yaptığı mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
Giriş: 15.03.2026 - 00:49
Juventus'a galibiyeti getiren golü 38. dakikada Jeremie Boga kaydetti. Ayrıca konuk takımın 70. dakikada Francisco Conceicao attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Karşılaşmada milli futbolcumuz Kenan Yıldız ilk 11'de başladı ve golün asistini yaptı. Genç oyuncu 90+2'de Filip Kostic'e yerini bıraktı.
Bu sonucun ardından 3 maçtır kaybetmeyen Juventus 53 puana yükseldi. Udinese ise 36 puanda kaldı.
Ligin 30. haftasında Juventus sahasında Sassuolo'yu ağırlayacak. Udinese ise Genoa'ya konuk olacak.
