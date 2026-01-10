Udinese: 2 - Pisa: 2 | MAÇ SONUCU

Anadolu parsına zarar vermenin cezası 45 milyon TL

Avlanması yasak türler arasında yer alan Anadolu parsına zarar vermenin cezası, 45 milyon TL olarak belirlendi. Avlanması yasak hayvanlara zarar verenler için 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası da bulunuyor.