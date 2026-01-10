Udinese: 2 - Pisa: 2 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 20. haftasında Udinese ile Pisa, 2-2 berabere kaldı. Udinese forması giyen eski Galatasaraylı Nicolo Zaniolo, 19. dakikada Christian Kabasele'ye asist yaptı. Bu sonuçla birlikte Udinese puanını 26'ya, sonuncu sırada yer alan Pisa ise 13'e çıkardı.
İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Udinese, Inter'i ağırlayacak. Pisa, Atalanta'yı konuk edecek.