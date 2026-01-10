Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya Udinese: 2 - Pisa: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Udinese: 2 - Pisa: 2 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 20. haftasında Udinese ile Pisa, 2-2 berabere kaldı. Udinese forması giyen eski Galatasaraylı Nicolo Zaniolo, 19. dakikada Christian Kabasele'ye asist yaptı. Bu sonuçla birlikte Udinese puanını 26'ya, sonuncu sırada yer alan Pisa ise 13'e çıkardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2026 - 19:22 Güncelleme: 10.01.2026 - 19:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zaniolo asist yaptı, Udinese puanı kaptı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İtalya Serie A'nın 20. haftasında Udinese ile Pisa karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

        Konuk ekibin gollerini 13'te Matteo Tramoni ve 67'de Henrik Wendel Meister atarken, ev sahibinin gollerini ise 19'da Christian Kabasele ve 40. dakikada penaltıdan Keinan Davis attı.

        Udinese'de top koşturan Galatasaray'ın eski futbolcusu Nicolo Zaniolo, 19. dakikadaki ilk golde Christian Kabasele'ye asist yaptı.

        Bu sonucun ardından Udinese puanını 26'ya, sonuncu sırada bulunan Pisa ise 13'e yükseltti.

        İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Udinese, Inter'i ağırlayacak. Pisa, Atalanta'yı konuk edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Anadolu parsına zarar vermenin cezası 45 milyon TL

        Avlanması yasak türler arasında yer alan Anadolu parsına zarar vermenin cezası, 45 milyon TL olarak belirlendi. Avlanması yasak hayvanlara zarar verenler için 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası da bulunuyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nuriye Dilmaç vahşetini oğlu anlattı! Kan donduran tuzak!
        Nuriye Dilmaç vahşetini oğlu anlattı! Kan donduran tuzak!
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Yangından cinayet çıktı
        Yangından cinayet çıktı
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Babasını baltayla katletmiş! İşte caninin gerekçesi!
        Babasını baltayla katletmiş! İşte caninin gerekçesi!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı
        Hatay'da depremin yaralarını dalgalar sardı
        Hatay'da depremin yaralarını dalgalar sardı
        İran ordusu: Ulusal çıkarları koruyacağız
        İran ordusu: Ulusal çıkarları koruyacağız
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
        81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
        Bursa'daki yangına benzin dökmüştü... İşte cani için istenen ceza!
        Bursa'daki yangına benzin dökmüştü... İşte cani için istenen ceza!
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Kış aylarında kalp krizine karşı 12 önemli öneri!
        Kış aylarında kalp krizine karşı 12 önemli öneri!
        G.Saray'a sürpriz orta saha!
        G.Saray'a sürpriz orta saha!
        Lookman bombası!
        Lookman bombası!
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        Literatüre girdi! Dünyada sadece o ilçemizde...
        Literatüre girdi! Dünyada sadece o ilçemizde...