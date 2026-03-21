Udinese'den Zaniolo kararı: Galatasaray'ın kasası dolacak!
Galatasaray'ın Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo, İtalya'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. İtalyan ekibinin satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlandığı iddia ediliyor. İşte detaylar...
Giriş: 21.03.2026 - 12:33
Galatasaray'ın sezon başında Udinese'ye kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo, İtalyan takımında gösterdiği başarılı performansla göz doldurmaya devam ediyor.
26 yaşındaki oyuncu, son olarak Serie A'nın 30. haftasının açılış maçına damgasını vurdu. Genoa'yı 2-0 yenen Udinese'de ilk golün asistini yapan Zaniolo takımına yine skor katkısı vermeyi başardı.
Şu ana kadar 5 gol ve 5 asist yapan İtalyan futbolcu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarda İtalya'da kalmak istediğini ve yeniden milli takıma seçilmeyi hayal ettiğini belirtmişti.
BONSERVİSİNİ ALMAYI İSTİYORLAR
Nicolo Schira'nın haberine göre; Zaniolo'nun form durumundan çok memnun olan Udinese, futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor.