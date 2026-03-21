Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Udinese'den Zaniolo kararı: Galatasaray'ın kasası dolacak! - Futbol Haberleri

        Udinese'den Zaniolo kararı: Galatasaray'ın kasası dolacak!

        Galatasaray'ın Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo, İtalya'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. İtalyan ekibinin satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlandığı iddia ediliyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2026 - 12:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray'ın sezon başında Udinese'ye kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo, İtalyan takımında gösterdiği başarılı performansla göz doldurmaya devam ediyor.

        26 yaşındaki oyuncu, son olarak Serie A'nın 30. haftasının açılış maçına damgasını vurdu. Genoa'yı 2-0 yenen Udinese'de ilk golün asistini yapan Zaniolo takımına yine skor katkısı vermeyi başardı.

        Şu ana kadar 5 gol ve 5 asist yapan İtalyan futbolcu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarda İtalya'da kalmak istediğini ve yeniden milli takıma seçilmeyi hayal ettiğini belirtmişti.

        BONSERVİSİNİ ALMAYI İSTİYORLAR

        Nicolo Schira'nın haberine göre; Zaniolo'nun form durumundan çok memnun olan Udinese, futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor.

        Habere göre İtalyan ekibinin önünde iki seçenek bulunuyor. İlk seçenek, oyuncunun bonservisi için Galatasaray'a 10 milyon Euro teklif etmek.

        İkinci seçenek ise 5 milyon Euro ödeyerek Zaniolo'nun sonraki satışından %50 pay hakkını sarı-kırmızılı ekibe bırakmak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı
        ABD İran'a asker gönderecek mi?
        Pezeşkiyan: Komşularımızla çatışma niyetimiz yok
        İran: Savaşın kalıcı olarak sonra ermesini istiyoruz
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        İngiltere ABD'ye izin verdi, İran tepki gösterdi
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        En acı teşhis... Markette 3.87 promillik cinayet!
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        Sürücüler dikkat! Baba ile 2 oğlu artık yok!
        Savaş sonrası United Airlines'tan kapasite azaltma kararı
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        Tarkan'dan bayram mesajı
        "Her zaman istiyordum"
        Haftanın Kitapları
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        ABD mahkemesinden Elon Musk kararı
        Antalya'daki arazi davasında 19 yıl sonra karar!
        7 saat uyuyanla 9 saat uyuyan arasındaki fark ne?
