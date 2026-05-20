UEFA Avrupa Ligi finali öncesi Çırağan Sarayı'nda gala yemeği düzenlendi

Alman ekibi Freiburg ve İngiliz ekibi Aston Villa'nın Tüpraş Stadı'nda karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi finali maçı öncesinde gala yemeği düzenlendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, gala yemeğine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Freiburg ile Aston Villa'nın temsilcileri ve futbol camiasından birçok önemli isim katıldı.

OSMAN AŞKIN BAK: ÖNÜMÜZDEKİ YIL KONFERANS LİGİ FİNALİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuşmasında Türkiye'nin üst düzey organizasyonları başarıyla düzenlediğini vurgulayarak, "Bu güzel şehirde, büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmaya alışkınız. UEFA Avrupa Ligi finalini de başarıyla gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki yıl UEFA Konferans Ligi finaline ev sahipliği yapacağız. İtalya ile ortaklaşa düzenleyeceğimiz 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonu için de şimdiden hazırız diyebilirim. Avrupa Şampiyonası finallerini en iyi şekilde organize edeceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Önemli organizasyonları ülkeye kazandırdığı için TFF'ye teşekkür eden Bakan Bak, "Freiburg ve Aston Villa takımları arasında oynanacak final için iki ekibe de başarılar diliyorum. Ayrıca Dünya Kupası'na katılacak olmanın heyecanını şimdiden yaşıyoruz. A Milli Takım'ın çok başarılı maçlar çıkarıp ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

CEFERİN: BİZLERİ ÇOK İLGİNÇ BİR MÜSABAKA BEKLİYOR

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ise İstanbul'da bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "UEFA Avrupa Ligi finali için hepimiz büyük heyecan duyuyoruz. İstanbul sadece tarihi bir şehir değil, aynı zamanda iki kıtayı birleştiren, futbolla yaşayan çok özel bir şehir. İstanbul'da gösterilen misafirperverlik için değerli arkadaşım İbrahim başkana ayrıca teşekkür ediyorum. İki takım da çok zorlu maçların ardından finale çıktı. Bizleri çok ilginç bir müsabaka bekliyor. İyi olan kazansın." değerlendirmesinde bulundu.

HACIOSMANOĞLU: ŞİMDİDEN 2032 AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA HAZIRIZ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstanbul'un tarih boyunca birçok önemli finale ev sahipliği yaptığını belirtti.

Freiburg ile Aston Villa takımlarına başarılar dileyen Hacıosmanoğlu, "2005 ve 2023 yıllarında UEFA Şampiyonlar Ligi finallerine, 2009'da UEFA Kupası finaline, 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na ve 2019 UEFA Süper Kupa'ya başarıyla ev sahipliği yaptık. Her organizasyon, ülkemizin spor alanındaki gücünü ve uluslararası güvenilirliğini daha da pekiştirdi. Avrupa Ligi finali de Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonlarındaki gücünü bir kez daha ortaya koyacak." açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin spor altyapısını yenilediğini vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Birçok şehrimize yeni stadyumlar kazandırıldı. Ulaşım, konaklama ve lojistik yetkinliğimizle, bugün dünyanın en önemli spor organizasyonlarını düzenleyebilecek seviyeye ulaştık. Şimdiden 2032 Avrupa Şampiyonası'na hazırız. Farklı inançları ve kültürleri asırlardır bağrına basan ülkemiz, Avrupa Şampiyonası'nda dünyanın dört bir yanından futbolseveri konuk edecek. Çok kültürlü kimliğimize katkı sağlayacak Avrupa Şampiyonası, organizasyon yeteneğimizi bir üst seviyeye taşıyacak ve Türkiye'nin dünya futbolundaki konumunu daha da güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

"GÜÇLÜ BİR FUTBOL ÜLKESİ OLMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılacağını hatırlatan Hacıosmanoğlu, şunları kaydetti:

"2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan A Milli Takım, ilk kez Uluslar A Ligi'ne yükseldi. Milli takımımız, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılacak. Geçen yıl UEFA'nın bir merkezi İstanbul'da açıldı. FIFA merkezinin açılması için de çalışmalarımız sürüyor. Saha içindeki başarılarımızla saha dışındaki çalışmalarımızla, güçlü bir futbol ülkesi yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Çünkü biz futbolu çok seven ve futbolla yaşayan bir ülkeyiz. Oynanacak final vesilesiyle 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla statların yapımının önünü açan, bizlere destek veren ve ilham olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gala yemeği öncesi TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Freiburg ve Aston Villa temsilcileri arasında karşılıklı hediye takdimleri yapıldı. Freiburg ve Aston Villa takımlarını karşı karşıya getirecek UEFA Avrupa Ligi finali bugün Tüpraş Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak.