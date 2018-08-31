UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?

Dün çekilen Şampiyonlar Ligi kuralarının ardından gözler UEFA Avrupa Ligi kuralarına çevrildi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve TM. Akhisarspor'un yer alacağı müsabakanın kura çekimi merak ediliyor. Peki, temsilcilerimizin yer alacağı müsabakanın kura çekimi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe, Beşiktaş ve TM. Akhisarspor hangi torbada?
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu grup kuralarının çekimi bugün
Monaco'da TSİ 14.00'de çekilecek. Bugün 14.00'da gerçekleştirilecek olan UEFA Avrupa Ligi grup aşamaları kura çekimi Eurosport 1 ekranlarından ve UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.
Geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlamasının ardından bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3.
ön eleme turunda veda eden Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'nın son sahibi Akhisarspor,
gruplara doğrudan katılacak.
Avrupa Ligi play-off turunda mücadele eden Beşiktaş ise ilk maçta deplasmanda 1-1
berabere kaldığı Sırbistan temsilcisi Partizan'ı elemesi halinde kuralara katılacak.
48 takımın yer alacağı grup aşamasında, takımlar 4'erli 12 gruba ayrılacak. Torbaların,
kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin
takımları birbiriyle aynı grupta yer alamayacak.
İLK HAFTA MAÇLARI 20 EYLÜL'DE
Avrupa Ligi'nde grup maçları 20 Eylül'de başlayıp 13 Aralık'ta sona erecek.
Son olarak Atletico Madrid'in müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 29
Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde 1. torba
Sevilla
Arsenal
Chelsea
Zenit
Leverkusen
Dinamo Kiev
BEŞİKTAŞ
Salzburg
Olympiakos
Villarreal
Anderlecht
Lazio
UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde 2. torba
Sporting Lizbon
Ludogorets
Kopenhag
Marsilya
Celtic
PAOK
Milan
Genk
FENERBAHÇE
Krasnodar
Astana
Rapid Wien
UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde 3. torba
Real Betis
Qarabağ
BATE Borisov
Dinamo Zagreb
Leipzig
E. Frankfurt
UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde 4. torba
Apollon
Rosenborg
Vorskla Poltava
Slavia Prag
AKHİSARSPOR
Jablonec
AEK
Videoton
Glasgow
Dudelange
Spartak Trnava
Sarpsborg
Malmö
S. Moskova
S. Liege
Zürih
Bordeaux
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