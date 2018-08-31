UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?

Dün çekilen Şampiyonlar Ligi kuralarının ardından gözler UEFA Avrupa Ligi kuralarına çevrildi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve TM. Akhisarspor'un yer alacağı müsabakanın kura çekimi merak ediliyor. Peki, temsilcilerimizin yer alacağı müsabakanın kura çekimi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe, Beşiktaş ve TM. Akhisarspor hangi torbada?

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu grup kuralarının çekimi bugün

Monaco'da TSİ 14.00'de çekilecek. Bugün 14.00'da gerçekleştirilecek olan UEFA Avrupa Ligi grup aşamaları kura çekimi Eurosport 1 ekranlarından ve UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlamasının ardından bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3.

ön eleme turunda veda eden Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'nın son sahibi Akhisarspor,

gruplara doğrudan katılacak.

Avrupa Ligi play-off turunda mücadele eden Beşiktaş ise ilk maçta deplasmanda 1-1

berabere kaldığı Sırbistan temsilcisi Partizan'ı elemesi halinde kuralara katılacak.

48 takımın yer alacağı grup aşamasında, takımlar 4'erli 12 gruba ayrılacak. Torbaların,

kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin

takımları birbiriyle aynı grupta yer alamayacak.

İLK HAFTA MAÇLARI 20 EYLÜL'DE

Avrupa Ligi'nde grup maçları 20 Eylül'de başlayıp 13 Aralık'ta sona erecek.

Son olarak Atletico Madrid'in müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 29

Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde 1. torba

Sevilla

Arsenal

Chelsea

Zenit

Leverkusen

Dinamo Kiev

BEŞİKTAŞ

Salzburg

Olympiakos

Villarreal

Anderlecht

Lazio

UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde 2. torba

Sporting Lizbon

Ludogorets

Kopenhag

Marsilya

Celtic

PAOK

Milan

Genk

FENERBAHÇE

Krasnodar

Astana

Rapid Wien

UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde 3. torba

Real Betis

Qarabağ

BATE Borisov

Dinamo Zagreb

Leipzig

E. Frankfurt

UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde 4. torba

Apollon

Rosenborg

Vorskla Poltava

Slavia Prag

AKHİSARSPOR

Jablonec

AEK

Videoton

Glasgow

Dudelange

Spartak Trnava

Sarpsborg

Malmö

S. Moskova

S. Liege

Zürih

Bordeaux

Rennes

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