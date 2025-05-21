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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde final zamanı: Tottenham - Manchester United! - Futbol Haberleri

        UEFA Avrupa Ligi'nde final zamanı: Tottenham - Manchester United!

        UEFA Avrupa Ligi'nin finalinde bu akşam Tottenham ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Finalde Tottenham üçüncü, Manchester United ise ikinci şampiyonluğu için sahaya çıkacak.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.05.2025 - 09:56 Güncelleme: 21.05.2025 - 09:56
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        UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz finali!
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        UEFA Avrupa Ligi finalinde bu akşam İngiltere temsilcileri Tottenham ile Manchester United karşılaşacak.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda şampiyonu belirleyecek karşılaşma, İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

        Mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz'in yardımcı hakem görevini üstleneceği müsabakanın dördüncü hakemi ise İtalyan Maurizio Mariani olacak.

        Finalde Tottenham üçüncü, Manchester United ise ikinci şampiyonluğu için sahaya çıkacak.

        Tottenham'ın 1972 ve 1984'te kazandığı kupada Manchester United ise 2017'de zafere ulaştı.

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        TOTTENHAM ÜÇÜNCÜ, MANCHESTER UNITED İKİNCİ KEZ KAZANMAK İSTİYOR

        Premier Lig'de yaşadıkları rekabeti Avrupa'nın iki numaralı kupasının finaline taşıyan İngiliz takımlarından Tottenham üçüncü, Manchester United ise ikinci kez zafere ulaşmak için sahaya çıkacak.

        1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adıyla düzenlenmeye başlanan organizasyonun 1971-1972 sezonunda UEFA Kupası adını almasının ardından gerçekleştirilen ilk turnuvada kupanın sahibi Tottenham oldu. Finalde bir başka İngiliz takımı Wolverhampton ile karşılaşan Tottenham, 1-1 ve 2-1'lik skorlarla kupaya uzandı.

        1974'teki çift maçlı finalde Feyenoord'la oynadığı karşılaşmaları 2-2 ve 2-0 mağlup tamamlayarak bu kez finalde üzülen taraf olan lacivert-beyazlılar, kupadaki ikinci şampiyonluğunu da 1983-1984 sezonunda yaşadı. Tottenham, iki ayaklı finalin toplamda 2-2 sona erdiği müsabakada Anderlecht'i penaltılarla 4-3 mağlup ederek kupanın ikinci kez sahibi oldu.

        İŞTE MUHTEMEL 11'LER

        Tottenham: Vicario, Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie, Sarr, Bissouma, Bentancur, Johnson, Solanke, Richarlison

        Manchester United: Onana, Yoro, De Ligt, Maguire, Mazraoui, Ugarte, Casemiro, Dorgu, Diallo, Højlund, Fernandes

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