        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları - Futbol Haberleri

        UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

        UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları tamamlandı. Fenerbahçe'yi play-off turunda eleyen Nottingham Forest, evinde Midtjylland'a 1-0 yenilerek avantajı rakibine kaptırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 01:07
        Nottingham'a Midtjylland şoku!

        UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yapıldı.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 turunda 8 karşılaşma oynandı.

        Ligde 18-19 Mart'ta oynanacak rövanş maçlarının ardından çeyrek finalistler belli olacak.

        Son 16 turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

        Panathinaikos (Yunanistan) - Real Betis (İspanya): 1-0

        Stuttgart (Almanya) - Porto (Portekiz): 1-2

        Bologna (İtalya) - Roma (İtalya): 1-1

        Lille (Fransa) - Aston Villa (İngiltere): 0-1

        Ferencvaros (Macaristan) - Braga (Portekiz): 2-0

        Genk (Belçika) - Freiburg (Almanya): 1-0

        Celta Vigo (İspanya) - Olimpik Lyon (Fransa): 1-1

        Nottingham Forest (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka): 0-1

