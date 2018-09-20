Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nin 2018-2019 sezonunda 6 grupta 12 mücadele yapıldı.
Beşiktaş, seyircisi önünde Sarpsborg ile oynadığı maçı, Ryan Babel, Enzo Roco ve Jeremain Lens'in attığı gollerle 3-1 kazandı.
Tarihinin Avrupa kupalarındaki ilk maçına çıkan Akhisarspor, ağırladığı Krasnodar'a Viktor Claesson'un golüyle 1-0 yenildi.
Türk hakem Halis Özkahya'nın yönettiği Dinamo Kiev-Astana müsabakası 2-2 tamamlandı.
Konuk ettiği Standard Liege'yi 5-1 yenen Sevilla, TSİ 19.55'te başlayan maçlardaki en farklı skora imza attı.
CANLI SKOR!
Alınan sonuçlar şöyle:
G Grubu:
Rapid Wien (Avusturya)-Spartak Moskova (Rusya): 2-0
Villarreal (İspanya)-Glasgow Rangers (İskoçya): 2-2
H Grubu:
Lazio (İtalya)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1
Olympique Marsilya (Fransa)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-2
I Grubu:
Genk (Belçika)-Malmö (İsveç): 2-0
Beşiktaş-Sarpsborg (Norveç): 3-1
J Grubu:
Akhisarspor-Krasnodar (Rusya): 0-1
Sevilla (İspanya)-Standard Liege (Belçika): 5-1
K Grubu:
Dinamo Kiev (Ukrayna)-Astana (Kazakistan): 2-2
Rennes (Fransa)-Jablonec (Çekya): 2-1
L Grubu:
MOL Vidi (Macaristan)-BATE Borisov (Belarus): 0-2
PAOK (Yunanistan)-Chelsea (İngiltere): 0-1 GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ