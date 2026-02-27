Canlı
        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! - Futbol Haberleri

        UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!

        UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı. İşte eşleşmeler...

        Giriş: 27.02.2026 - 15:28
        Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!

        Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kura çekimlerini eski Portekizli futbolcu Maniche yaptı.

        Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 12 Mart, rövanş karşılaşmaları ise 19 Mart'ta oynanacak.

        Organizasyonda sezonun finali, 20 Mayıs 2026'da İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak.

        UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleşmeler şu şekilde:

        Genk - Freiburg

        Bologna - Roma

        Stuttgart - Porto

        Ferencvaros - Braga

        Nottingham Forest - Midtjylland

        Celta Vigo - Lyon

        Lille - Aston Villa

        Panathinaikos - Real Betis

