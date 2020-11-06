UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan üçüncü hafta karşılaşmalarıyla sürerken geceye Türkler damga vurdu! Yurt dışında forma giyen milli futbolcular Orkun Kökçü, Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı performanslarıyla göz doldurdu!

Milan'a konuk olan Lille'i 3-0'lık galibiyete taşıyan Yusuf Yazıcı hem hat-trick yaptı hem de İtalyan devinin 24 maçlık yenilmezlik serisine son verdi! Lille'de müsabakaya ilk 11'de başlayan Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı ise 80'inci dakikada yerini bir diğer milli oyuncu Burak Yılmaz'a bıraktı. Milan'da ise maça yedek kulübesinde başlayan Hakan Çalhanoğlu, 46'ncı dakikada Krunic'in yerine oyuna dahil oldu.

CSKA Moskova'yı konuk eden Feyenoord'da maça ilk 11'de çıkan Orkun Kökçü 71. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Milli futbolcu 76. dakikada ise yerini Joao Teixeira'ya bıraktı.

Braga'yı 4-0 yenen Leicester City'de maça ilk 11'de çıkan Cengiz Ünder, Kelechi Iheanacho'nun attığı 2. golün hazırlayıcısı oldu.