Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesi başlıyor - Futbol Haberleri

        UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesi başlıyor

        UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu mücadelesi 6 Mart Çarşamba günü oynanacak Sporting Lizbon- Atalanta maçı ile başlayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 10:53 Güncelleme: 05.03.2024 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 heyecanı
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı 6 Mart Çarşamba günü oynanacak 1 maçla başlayacak.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu ilk maçları 6-7 Mart, rövanşlar ise 14 Mart'ta oynanacak.

        Son 16 turunda, milli futbolculardan Orkun Kökçü'nün takımı Benfica ile Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers, 7 Mart Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

        Organizasyonda son 16 turunun maç programı şu şekilde:

        6 Mart Çarşamba:

        20.45 Sporting Lizbon (Portekiz)-Atalanta (İtalya)

        7 Mart Perşembe:

        20.45 Sparta Prag (Çekya)-Liverpool (İngiltere)

        20.45 Roma (İtalya)-Brighton (İngiltere)

        20.45 Karabağ (Azerbaycan)-Bayer Leverkusen (Almanya)

        23.00 Olimpik Marsilya (Fransa)-Villarreal (İspanya)

        23.00 Benfica (Portekiz)-Rangers (İskoçya)

        23.00 Freiburg (Almanya)-West Ham United (İngiltere)

        23.00 Milan (İtalya)-Slavia Prag (Çekya)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        MOSSAD'a bilgi satan 7 kişi gözaltında!
        MOSSAD'a bilgi satan 7 kişi gözaltında!
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışında müşteri arıyor
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışında müşteri arıyor
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması!
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Beşiktaş'tan teyitli isyan!
        Beşiktaş'tan teyitli isyan!
        Asya'da Taylor Swift krizi
        Asya'da Taylor Swift krizi
        Florya'ya cemre düştü!
        Florya'ya cemre düştü!
        Karı koca kurtarılamadı! Ölüm kavşağı: 3 ölü!
        Karı koca kurtarılamadı! Ölüm kavşağı: 3 ölü!
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        Macron'dan geri adım
        Macron'dan geri adım
        2 il için turuncu, 16 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur geliyor
        2 il için turuncu, 16 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur geliyor
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 5 ölü
        TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 5 ölü
        Yunanistan en sıcak kışını geçirdi
        Yunanistan en sıcak kışını geçirdi
        2023’te 2,2 milyon kişi emekli oldu
        2023’te 2,2 milyon kişi emekli oldu
        ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı
        ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı
        THY 332 yolcuyu kara listeye aldı
        THY 332 yolcuyu kara listeye aldı
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı